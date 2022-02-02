Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
10' Красная карточкаВерстрате Биргер
0:1
18' ГолСаматта Мбвана
57' Желтая карточкаТорп Виктор
59' Желтая карточкаДессолей Дорьян
68' Красная карточкаAbdelkahar Kadri
70' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
0:2
90' ГолГеркенс Питер
Ход матча
10'
18'
57'
59'
68'
70'
90'
31
Илич
Марко
21
Торп
Виктор
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Кортрейк
Антверпен
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|9 (4)
|0.36
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.2
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.12
|Вандандриш Кевин
|2
|0.08
|Шевалье Тедди
|2
|0.08
|Мбайо Дилан
|2
|0.08
|Ружо Лукас
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Алиуи Рашид
|1
|0.04
|Billel Messaoudi
|1
|0.04
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|Марлос Морено
|1
|0.04
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|16 (2)
|0.64
|Бенсон Манюэль
|5
|0.2
|Фишер Виктор
|3
|0.12
|Саматта Мбвана
|3
|0.12
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.12
|Наингголан Раджа
|2
|0.08
|Геркенс Питер
|2
|0.08
|Верстрате Биргер
|2
|0.08
|Энгельс Бьорн
|2
|0.08
|Юсуф Альхассан
|2
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.04
|Миёши Коджи
|1
|0.04
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|6
|1
|Д'Эне Кристоф
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Сейнсбери Трент
|6
|0
|Вандандриш Кевин
|6
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Мбайо Дилан
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Сиссоко Самбу II
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|7
|1
|Де Лат Ричи
|6
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Арун Фарис
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
4
31%
4
18%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
6
33%
2
10%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Забито
31
43
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
4
13%
1
2%
1-15
2
6%
6
14%
16-30
5
16%
8
19%
31-45
8
26%
8
19%
46-60
5
16%
10
23%
61-75
7
23%
10
23%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
11%
1
4%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
6
22%
8
31%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
6
22%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0
Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|25
|15
|5
|5
|46 - 26
|50
|3.
|Брюгге
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|4.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|9.
|Кортрейк
|25
|8
|10
|7
|30 - 29
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|24
|7
|7
|10
|28 - 39
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|16.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3