Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Горник
1:0
43' Гол в свои воротаГарсия Виктор
57' Желтая карточкаТамаш Марк
61' Желтая карточкаJason Eyenga-Lokilo2
64' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
67' Желтая карточкаЩесняк Криспин
71' Вторая желтая карточкаЩесняк Криспин
1:1
78' ГолЛыщаш Адриан
Ход матча
43'
1:0
57'
67'
71'
78'
1:1
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
39
Левкот
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Защитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
-
-
30 Jozef Burta
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Гурник Ленчна
Шлёнск
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.48
|Гаска Дамиан
|3
|0.14
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.1
|Гол Януш
|2
|0.1
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.05
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.05
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.43
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.24
|Прашелик Матеуш
|4
|0.19
|Лыщаш Адриан
|4
|0.19
|Пясецки Фабиан
|2
|0.1
|Штиглец Дино
|1
|0.05
|Маковски Рафал
|1
|0.05
|Гарсия Виктор III
|1
|0.05
|Вердаска Диогу
|1
|0.05
|Цилла Марсель
|1
|0.05
|Шварц Петр
|1
|0.05
|Левкот Шимон
|1
|0.05
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Гол Януш
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|5
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Голла Войцех
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
4
44%
8
42%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
9
45%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
3
15%
76-90
Забито
12
12
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
25%
4
36%
76-90
Забито
21
31
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
7
33%
4
13%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
13
42%
76-90
Пропущено
36
31
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
17%
2
6%
1-15
7
19%
6
19%
16-30
5
14%
1
3%
31-45
7
19%
11
35%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
6
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2
Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|20
|12
|6
|2
|40 - 16
|42
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Радомьяк Радом
|20
|9
|9
|2
|29 - 17
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|20
|10
|6
|4
|35 - 23
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|20
|7
|6
|7
|28 - 29
|27
|10.
|Шлёнск
|1:1
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|20
|6
|3
|11
|21 - 32
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|1:1
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|1:1
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|1:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3