Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
1:1
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
1:0
43' Гол в свои ворота
Гарсия Виктор
57' Желтая карточка
Тамаш Марк
61' Желтая карточка
Jason Eyenga-Lokilo2
64' Желтая карточка
Ястржембски Деннис
67' Желтая карточка
Щесняк Криспин
71' Вторая желтая карточка
Щесняк Криспин
71' Желтая карточка
Leandro VIII
1:1
78' Гол
Лыщаш Адриан
87' Желтая карточка
Przemyslaw Banaszak
90'+6
44
Adrian
Kostrezewski
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
22
Serhij
Krykun
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
77
Гаска
Дамиан
19
Przemyslaw
Banaszak
22
Шромник
Михал
2
Вердаска
Диогу
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
19
Янасик
Патрик
5
Собота
Вальдемар
39
Левкот
Шимон
23
Гарсия
Виктор
III
25
Цилла
Марсель
10
Ястржембски
Деннис
11
Пясецки
Фабиан
Гурник Ленчна
3-4-2-1
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Шлёнск

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
ЭГБ
0:2
Э
2:2
Э
0:3
ЭГБ
3:2
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:1
Р
1:0
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.48
Гаска Дамиан 3 0.14
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.1
Гол Януш 2 0.1
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.05
Вендрыховски Марцел 1 0.05
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.43
Пих Роберт 5 (3) 0.24
Лыщаш Адриан 5 0.24
Прашелик Матеуш 4 0.19
Пясецки Фабиан 2 0.1
Штиглец Дино 1 0.05
Маковски Рафал 1 0.05
Гарсия Виктор III 1 0.05
Вердаска Диогу 1 0.05
Цилла Марсель 1 0.05
Шварц Петр 1 0.05
Левкот Шимон 1 0.05
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 7 0
Гол Януш 5 1
Рыманяк Бартош 5 0
Щесняк Криспин 3 1
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Голла Войцех 2 0
Маковски Рафал 2 0
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
11%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
4
44%
9
43%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
18%
2
10%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
9
45%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
3
14%
3
15%
76-90

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
25%
4
36%
76-90

Забито

21
33
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
3
14%
4
12%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
7
33%
5
15%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
6
29%
14
42%
76-90

Пропущено

38
31
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
16%
2
6%
1-15
7
18%
6
19%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
7
18%
11
35%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2
Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 20 12 6 2 40 - 16 42
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Ракув 20 11 5 4 38 - 22 38
4. Лехия Гданьск 0:0 21 10 7 4 35 - 23 37
5. Радомьяк Радом 20 9 9 2 29 - 17 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 20 9 3 8 30 - 27 30
8. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
9. Краковия 0:0 21 7 7 7 28 - 29 28
10. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
11. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 20 6 3 11 21 - 32 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 0:0 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 10 5 5 0 16 - 9 20
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Краковия 0:0 11 4 4 3 16 - 15 16
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 0:0 11 3 5 3 16 - 15 14
7. Краковия 0:0 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
11. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
12. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
13. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
14. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Гарсия Виктор III уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Ленчна 1:1 Шлёнск онлайн


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