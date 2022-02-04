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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Мидлсбро
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Роналду Криштиану
21'

Ход матча

19'
Роналду Криштиану
0:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 192
Манчестер Юнайтед 92.7% (178)
X 2.6% (5)
Мидлсбро 4.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Мидлсбро
1.30
6.10
9.00
Все Коэффициенты
Новости
26
Хендерсон
Дин
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
39
Мактоминай
Скотт
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
1
Ламли
Джо
2
Дейкстел
Анферни
6
Фрай
Даэл
17
Макнейр
Пэдди
35
Джонс
Исайя
25
Крукс
Мэтт
16
Хаусон
Джонатан
7
Тавернер
Маркус
3
Тейлор
Нил
11
Шпорар
Андраж
47
Балогун
Фоларин
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Мидлсбро
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Мидлсбро

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 1 0.5
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икпеазу Уче 1 0.5
Бойд-Манс Колан 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3
Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Офсайд
    24'
    Фернандеш из офсайда с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • 23'
    Пас Фернандеша на левом фланге на Шоу перехватил Крукс.
  • 22'
    Хозяева продолжают больше контролировать мяч. Темп к середине тайма немного стал снижаться.
  • Не забитый пенальти
    20'
    Роналду с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с левой штангой.
  • Пенальти!
    19'
    Пенальти! Дейкстел в штрафной площади сбил Погба.
  • 18'
    "Манчестер Юнайтед" подержал мяч на своей половине поля.
  • Угловой
    17'
    Шоу исполнил первый угловой удар в матче. Навес последовал на Магуайра, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    16'
    Крукс на линии чужой штрафной площади толкнул в спину Шоу.
  • 15'
    Мактоминай в центральном круге в подкате аккуратно выбил мяч у Балогуна.
  • 14'
    У Фернандеша слева не получился навес на дальнюю штангу на Далота.
  • Фол, нарушение
    13'
    Рэшфорд в центре поля нарушил правила.
  • 12'
    Далот справа сделал пас в штрафную площадь на Роналду, который верхом пробил в руки Ламли.
  • Фол, нарушение
    11'
    Погба у центрального круга подтолкнул в спину Тавернера.
  • Офсайд
    10'
    Хаусон справа со штрафного навесил к воротам, где кто-то из партнёров Джонатана оказался в офсайде.
  • 9'
    Мактоминая в центре поля сыграл на перехвате, но сам упустил мяч за боковую линию поля.
  • 8'
    Джонс справа попытался убежать вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • Опасный момент
    7'
    Шоу слева навесил на Роналду, который в падении через себя пробил по центру ворот под перекладину. Ламли мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    6'
    Крукс в центре поля ударил по ногам Мактоминая.
  • 5'
    Далот справа сделал длинный пас вперёд низом на ход Рэшфорду. Ламли выскочил навстречу Маркусу и первым оказался на мяче.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хаусон у центрального круга сбил Погба.
  • Штанга
    3'
    Неудачно на выходе сыграл Ламли. Роналду сразу откатил мяч налево на Санчо, который с девятнадцати метров пробил в перекладину.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Мидлсбро" - в тёмно-зелёной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олд Траффорд"!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Роналду Криштиану пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Мидлсбро онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Мидлсбро

Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.8% (180)
Ничья
2.6% (5)
Мидлсбро
4.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
34.09% (45)
Нет
65.91% (87)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
28.9% (56)
2:1 Манчестер Юнайтед
14.9% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.3% (18)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.7% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
5.2% (10)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (3)
1:1 Ничья
1% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1% (2)
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Мидлсбро

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