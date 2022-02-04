Англия: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Олд Траффорд
0:0
19' Не забитый пенальтиРоналду Криштиану
Ход матча
19'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
73 Владение мячом, % 27
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
25
Санчо
Джедон
35
Джонс
Исайя
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Джонс ИсайяПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пелтьер ЛиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Кобурн ДжошНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икпеазу Уче
|1
|0.5
|Бойд-Манс Колан
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3
Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Мидлсбро
Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.8% (180)
Ничья
2.6% (5)
Мидлсбро
4.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
34.09% (45)
Нет
65.91% (87)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
28.9% (56)
2:1 Манчестер Юнайтед
14.9% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.3% (18)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.7% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
5.2% (10)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (3)
1:1 Ничья
1% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1% (2)
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