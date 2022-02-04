Роналду с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с левой штангой.

Хозяева продолжают больше контролировать мяч. Темп к середине тайма немного стал снижаться.

Пас Фернандеша на левом фланге на Шоу перехватил Крукс.

Фернандеш из офсайда с двенадцати метров пробил выше ворот.

18' "Манчестер Юнайтед" подержал мяч на своей половине поля.

17' Шоу исполнил первый угловой удар в матче. Навес последовал на Магуайра, который головой пробил выше ворот.

16' Крукс на линии чужой штрафной площади толкнул в спину Шоу.

15' Мактоминай в центральном круге в подкате аккуратно выбил мяч у Балогуна.

14' У Фернандеша слева не получился навес на дальнюю штангу на Далота.

13' Рэшфорд в центре поля нарушил правила.

12' Далот справа сделал пас в штрафную площадь на Роналду, который верхом пробил в руки Ламли.

11' Погба у центрального круга подтолкнул в спину Тавернера.

10' Хаусон справа со штрафного навесил к воротам, где кто-то из партнёров Джонатана оказался в офсайде.

9' Мактоминая в центре поля сыграл на перехвате, но сам упустил мяч за боковую линию поля.

8' Джонс справа попытался убежать вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

7' Шоу слева навесил на Роналду, который в падении через себя пробил по центру ворот под перекладину. Ламли мяч поймал.

6' Крукс в центре поля ударил по ногам Мактоминая.

5' Далот справа сделал длинный пас вперёд низом на ход Рэшфорду. Ламли выскочил навстречу Маркусу и первым оказался на мяче.

4' Хаусон у центрального круга сбил Погба.

3' Неудачно на выходе сыграл Ламли. Роналду сразу откатил мяч налево на Санчо, который с девятнадцати метров пробил в перекладину.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Мидлсбро" - в тёмно-зелёной форме.