Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|1
|1
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икпеазу Уче
|1
|1
|Бойд-Манс Колан
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3
Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.9% (68)
Ничья
0% (0)
Мидлсбро
8.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (27)
Меньше
52.63% (30)
Обе команды забьют
Да
33.33% (19)
Нет
66.67% (38)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
29.7% (22)
2:1 Манчестер Юнайтед
17.6% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.8% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (6)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.4% (4)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.7% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.7% (2)
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