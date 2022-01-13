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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Мидлсбро
Прогнозы 75
Манчестер Юнайтед 92% (69)
X 0% (0)
Мидлсбро 8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Мидлсбро
1.36
5.20
9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Мидлсбро

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 1 1
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икпеазу Уче 1 1
Бойд-Манс Колан 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3
Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Мидлсбро от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Манчестер Юнайтед 92% (69)
    X 0% (0)
    Мидлсбро 8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Мидлсбро
    1.36
    5.20
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Мидлсбро онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Мидлсбро

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.9% (68)
    Ничья
    0% (0)
    Мидлсбро
    8.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (27)
    Меньше
    52.63% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (19)
    Нет
    66.67% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    29.7% (22)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    17.6% (13)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.8% (8)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    8.1% (6)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.4% (4)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    2.7% (2)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2.7% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Мидлсбро

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