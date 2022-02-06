Александер-Арнольд криво пробил с правого полуфланга - по факту получился сильный прострел за левую боковую линию.

В атаке "Ливерпуль" завершает первый тайм - так же он провёл большую его часть.

Хендерсон из глубины с правого полуфланга навесил за лицевую линию.

42' Защитник "Кардиффа" махнул ногой мимо мяча метрах в 17 от своих ворот, и его подстраховал партнёр.

41' Снова хозяева катают мяч в финальной трети поля.

40' Большие проблемы сегодня у подопечных Юргена Клоппа с точностью ударов.

40' Александер-Арнольд со штрафного перебросил мяч через перекладину.

39' Минамино начал устраивать фокусы перед чужой штрафной и получил по ногам.

38' "Кардифф" редко устраивает ответные атаки, их давно уже не было.

37' Джонс снова примерился к чужим воротам, только с подступов к штрафной. По высокой дуге он перекинул мяч через створ.

36' Фирмино пробил головой на ближней штанге после подачи с левого фланга, однако не попал в створ.

35' Наверняка хозяева хотят забить побыстрее, чтобы смахнуть с плеч некий груз.

34' Мяч выкатывался на проекцию левой штанги прямо к свободному Кёртису Джонсу, а он пальнул выше створа.

33' Команды дважды за несколько секунд обменялись потерями на половине поля гостей.

32' Да, Воукс вбросил мяч далеко, но "красные" выиграли второй этаж в своей штрафной.

32' Ван Дейк на левом краю обороны выбил мяч за боковую, а Воукс собирается вбросить аут далеко в штрафную.

31' Наби Кейта с подбора с линии штрафной послал мяч значительно выше цели.

30' Неточно навесил Трент с правого фланга - за лицевую.

29' Александер-Арнольд попал со штрафного в Коллинза, чем незадолго выбил его из колеи.

28' Фирмино упал в нескольких метрах перед чужой штрафной - будет стандарт "Ливерпуля".

27' Мерсисайдцы начинают атаковать со своей половины поля.

26' Филлипс сыграл кулаком на выходе во время подачи, и на подборе были гости, но вскоре они потеряли мяч.

25' Дальним ударом хлестнул по воротам "Ливерпуля" Воукс - рядом с правой штангой.

24' После подачи Кёртиса Джонса с левого полукрая мяч, возможно, попал в руку защитника гостей. Пенальти нет.

23' С выигрышем воздуха в своей штрафной у "Кардиффа" проблем нет.

23' Плотно взялись мерсисайдцы за угловые - Флинт отправил мяч за лицевую.

22' Навесил Цимикас на подступы к штрафной, и в итоге удара по воротам гостей не последовало.

22' Теперь с левого края исполнит корнер Цимикас.

21' Александер-Арнольд подал с правого края угловой, превратившийся в позиционную хозяйскую атаку.

20' Харрис вообще перспективно прострелил с правого фланга, и мяч безадресно пронзил всю штрафную "Ливерпуля". Болельщики "красных" вздрогнули.

19' Гости после аута провели атаку левым флангом. Харрис упал в чужой штрафной, когда на него положил руку Конате, но пенальти не назначен.

17' Игра возобновилась, мерсисайдцы катают мяч в позиционной атаке.

16' Хендерсону понадобилась медицинская помощь после столкновения с Харрисом в центре поля.

15' Минамино выполнил с правого фланга слишком сильную передачу в штрафную - поправить бы ему свой прицел.

15' Но старейший футбольный турнир мира, коим является Кубок ФА, без сенсаций не обходится.

14' На данный момент "Кардифф Сити" занимает 20-е место в Чемпионшипе - естественно, он не ровня "Ливерпулю".

13' "Ливерпуль" практически безраздельно владеет мячом в последние минуты.

12' Активно "красные" задействуют на левом фланге Цимикаса.

11' Действительно, Цимикас навесил с углового, но к остроте у ворот гостей это не привело.

10' "Ливерпуль" подаст угловой с левого края.

9' После прострела Цимикаса с левой стороны мерсисайдцы затолкали мяч в чужие ворота, но Цимикас находился в офсайде, для определения которого ВАР не потребовадся.

8' По-прежнему не хватает "Ливерпулю" Мохамеда Салаха, который в составе сборной Египта добрался аж до финала Кубка Африки.

7' Коллинз отмахнулся от ван Дейка и попал тому по шее.

6' Не удалось "красным" поставить создание голевых моментов на поток.

5' Хозяева минуту болтали мяч возле чужой штрафной и ничего не добились.

4' Опасно! Вот и "Ливерпуль" включился. Жота развернулся в центре чужой штрафной, но пробил не в угол, и Филлипс справился.

4' Дальний удар игрока гостей низом в левый угол - Келлехер поймал мяч.

3' Нг навесил от лицевой с правого полуфанга в руки Келлехера.

2' Пока что команды присматриваются друг к другу.

1' "Ливерпуль" в красной форме, "Кардифф" в синем облачении.