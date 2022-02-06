Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Перерыв

Стадион:
Кардифф Сити
0'

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 81 Владение мячом, % 19
Прогнозы 143
Ливерпуль 99.3% (142)
X 0.7% (1)
Кардифф Сити 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Кардифф Сити
1.08
14.75
36.00
Все Коэффициенты
Новости
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
8
Кейта
Наби
17
Джонс
Кёртис
18
Минамино
Такуми
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
1
Филлипс
Диллон
42
Oliver
Denham
5
Флинт
Эден
2
Макгиннес
Марк
38
Нг
Перри
32
Eli
King
21
Пэк
Марлон
6
Воулкс
Уилл
3
Баган
Джоэл
29
Харрис
Марк
19
Коллинз
Джеймс
II
Ливерпуль
4-3-3
Кардифф Сити
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Кардифф Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:6
ПЛ
3:1
КC
2:2
КC
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиньо Энрике 2 (1) 1
Фирмино Роберто 1 0.5
Гордон Кайд 1 0.5
Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрис Марк 1 0.5
Дэвис Айзек 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Кардифф Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барнсли - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Бристоль Сити - Кардифф Сити 3:2 Кардифф Сити - Блэкберн 0:1
Кардифф Сити - Престон Норт Энд 2:1 Вест Бромвич - Кардифф Сити 1:1 Борнмут - Кардифф Сити 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 2:2 Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Халл Сити 0:1 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 Сток Сити - Кардифф Сити 3:3 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Суонси - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Рединг 0:1 Кардифф Сити - Вест Бромвич 0:4

Будет доступно позже.

Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Свисток
    Конец первого тайма. 0:0.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Хендерсон из глубины с правого полуфланга навесил за лицевую линию.
  • 44'
    В атаке "Ливерпуль" завершает первый тайм - так же он провёл большую его часть.
  • 43'
    Александер-Арнольд криво пробил с правого полуфланга - по факту получился сильный прострел за левую боковую линию.
  • 42'
    Защитник "Кардиффа" махнул ногой мимо мяча метрах в 17 от своих ворот, и его подстраховал партнёр.
  • 41'
    Снова хозяева катают мяч в финальной трети поля.
  • 40'
    Большие проблемы сегодня у подопечных Юргена Клоппа с точностью ударов.
  • 40'
    Александер-Арнольд со штрафного перебросил мяч через перекладину.
  • Фол, нарушение
    39'
    Минамино начал устраивать фокусы перед чужой штрафной и получил по ногам.
  • 38'
    "Кардифф" редко устраивает ответные атаки, их давно уже не было.
  • 37'
    Джонс снова примерился к чужим воротам, только с подступов к штрафной. По высокой дуге он перекинул мяч через створ.
  • 36'
    Фирмино пробил головой на ближней штанге после подачи с левого фланга, однако не попал в створ.
  • 35'
    Наверняка хозяева хотят забить побыстрее, чтобы смахнуть с плеч некий груз.
  • Опасный момент
    34'
    Мяч выкатывался на проекцию левой штанги прямо к свободному Кёртису Джонсу, а он пальнул выше створа.
  • 33'
    Команды дважды за несколько секунд обменялись потерями на половине поля гостей.
  • 32'
    Да, Воукс вбросил мяч далеко, но "красные" выиграли второй этаж в своей штрафной.
  • 32'
    Ван Дейк на левом краю обороны выбил мяч за боковую, а Воукс собирается вбросить аут далеко в штрафную.
  • 31'
    Наби Кейта с подбора с линии штрафной послал мяч значительно выше цели.
  • 30'
    Неточно навесил Трент с правого фланга - за лицевую. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Александер-Арнольд попал со штрафного в Коллинза, чем незадолго выбил его из колеи.
  • Фол, нарушение
    28'
    Фирмино упал в нескольких метрах перед чужой штрафной - будет стандарт "Ливерпуля".
  • 27'
    Мерсисайдцы начинают атаковать со своей половины поля.
  • 26'
    Филлипс сыграл кулаком на выходе во время подачи, и на подборе были гости, но вскоре они потеряли мяч.
  • 25'
    Дальним ударом хлестнул по воротам "Ливерпуля" Воукс - рядом с правой штангой.
  • Судья
    24'
    После подачи Кёртиса Джонса с левого полукрая мяч, возможно, попал в руку защитника гостей. Пенальти нет.
  • 23'
    С выигрышем воздуха в своей штрафной у "Кардиффа" проблем нет.
  • Угловой
    23'
    Плотно взялись мерсисайдцы за угловые - Флинт отправил мяч за лицевую.
  • 22'
    Навесил Цимикас на подступы к штрафной, и в итоге удара по воротам гостей не последовало.
  • Угловой
    22'
    Теперь с левого края исполнит корнер Цимикас.
  • 21'
    Александер-Арнольд подал с правого края угловой, превратившийся в позиционную хозяйскую атаку. 
  • 20'
    Харрис вообще перспективно прострелил с правого фланга, и мяч безадресно пронзил всю штрафную "Ливерпуля". Болельщики "красных" вздрогнули.
  • Судья
    19'
    Гости после аута провели атаку левым флангом. Харрис упал в чужой штрафной, когда на него положил руку Конате, но пенальти не назначен.
  • 17'
    Игра возобновилась, мерсисайдцы катают мяч в позиционной атаке.
  • Травма, повреждение
    16'
    Хендерсону понадобилась медицинская помощь после столкновения с Харрисом в центре поля.
  • 15'
    Минамино выполнил с правого фланга слишком сильную передачу в штрафную - поправить бы ему свой прицел.
  • 15'
    Но старейший футбольный турнир мира, коим является Кубок ФА, без сенсаций не обходится.
  • 14'
    На данный момент "Кардифф Сити" занимает 20-е место в Чемпионшипе - естественно, он не ровня "Ливерпулю".
  • 13'
    "Ливерпуль" практически безраздельно владеет мячом в последние минуты.
  • 12'
    Активно "красные" задействуют на левом фланге Цимикаса.
  • 11'
    Действительно, Цимикас навесил с углового, но к остроте у ворот гостей это не привело.
  • Угловой
    10'
    "Ливерпуль" подаст угловой с левого края.
  • Офсайд
    9'
    После прострела Цимикаса с левой стороны мерсисайдцы затолкали мяч в чужие ворота, но Цимикас находился в офсайде, для определения которого ВАР не потребовадся.
  • 8'
    По-прежнему не хватает "Ливерпулю" Мохамеда Салаха, который в составе сборной Египта добрался аж до финала Кубка Африки.
  • 7'
    Коллинз отмахнулся от ван Дейка и попал тому по шее.
  • 6'
    Не удалось "красным" поставить создание голевых моментов на поток.
  • 5'
    Хозяева минуту болтали мяч возле чужой штрафной и ничего не добились.
  • Опасный момент
    4'
    Опасно! Вот и "Ливерпуль" включился. Жота развернулся в центре чужой штрафной, но пробил не в угол, и Филлипс справился.
  • 4'
    Дальний удар игрока гостей низом в левый угол - Келлехер поймал мяч.
  • 3'
    Нг навесил от лицевой с правого полуфанга в руки Келлехера.
  • 2'
    Пока что команды присматриваются друг к другу.
  • 1'
    "Ливерпуль" в красной форме, "Кардифф" в синем облачении.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Кардифф Сити онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Кардифф Сити

Исход игры
Ливерпуль
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Кардифф Сити
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.61% (63)
Меньше
50.39% (64)
Обе команды забьют
Да
25.2% (32)
Нет
74.8% (95)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
42.7% (61)
3:0 Ливерпуль
20.3% (29)
3:1 Ливерпуль
11.2% (16)
2:1 Ливерпуль
7% (10)
4:1 Ливерпуль
2.8% (4)
1:0 Ливерпуль
2.1% (3)
4:0 Ливерпуль
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ливерпуль
Кардифф Сити

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 