  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Кардифф Сити
Прогнозы 52
Ливерпуль 100% (52)
X 0% (0)
Кардифф Сити 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Кардифф Сити
1.13
9.50
28.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Кардифф Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:6
ПЛ
3:1
КC
2:2
КC
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиньо Энрике 2 (1) 2
Фирмино Роберто 1 1
Гордон Кайд 1 1
Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрис Марк 1 1
Дэвис Айзек 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Кардифф Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барнсли - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Бристоль Сити - Кардифф Сити 3:2 Кардифф Сити - Блэкберн 0:1
Кардифф Сити - Престон Норт Энд 2:1 Вест Бромвич - Кардифф Сити 1:1 Борнмут - Кардифф Сити 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 2:2 Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Халл Сити 0:1 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 Сток Сити - Кардифф Сити 3:3 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Суонси - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Рединг 0:1 Кардифф Сити - Вест Бромвич 0:4

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кардифф Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 2 дня 3 часа 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ливерпуль 100% (52)
    X 0% (0)
    Кардифф Сити 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Кардифф Сити
    1.13
    9.50
    28.00
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ливерпуль - Кардифф Сити онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кардифф Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Кардифф Сити
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (12)
    Нет
    76.92% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    50% (26)
    3:0 Ливерпуль
    25% (13)
    3:1 Ливерпуль
    11.5% (6)
    2:1 Ливерпуль
    5.8% (3)
    4:1 Ливерпуль
    5.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Кардифф Сити

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     