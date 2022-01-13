Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Кардифф Сити
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабиньо Энрике
|2 (1)
|2
|Фирмино Роберто
|1
|1
|Гордон Кайд
|1
|1
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харрис Марк
|1
|1
|Дэвис Айзек
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Кардифф Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барнсли - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Бристоль Сити - Кардифф Сити 3:2 Кардифф Сити - Блэкберн 0:1
Кардифф Сити - Престон Норт Энд 2:1 Вест Бромвич - Кардифф Сити 1:1 Борнмут - Кардифф Сити 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 2:2 Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Халл Сити 0:1 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 Сток Сити - Кардифф Сити 3:3 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Суонси - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Рединг 0:1 Кардифф Сити - Вест Бромвич 0:4
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Кардифф Сити
Исход игры
Ливерпуль
100% (52)
Ничья
0% (0)
Кардифф Сити
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
23.08% (12)
Нет
76.92% (40)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
50% (26)
3:0 Ливерпуль
25% (13)
3:1 Ливерпуль
11.5% (6)
2:1 Ливерпуль
5.8% (3)
4:1 Ливерпуль
5.8% (3)
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