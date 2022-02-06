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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ноттингем Форест
3:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Лестер

Ход матча

23'
Синкернагель Филип
(Дэвис Кинан)
1:0
24'
Джонсон Бреннан
2:0
32'
Уорролл Джо
(Гарнер Джеймс)
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Лестер
4.50
3.88
1.89
Все Коэффициенты
30
Самба
Брис
4
Уорролл
Джо
27
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
2
Спенс
Джед
22
Йейтс
Райан
37
Гарнер
Джеймс
15
Лоу
Макс
11
Синкернагель
Филип
20
Джонсон
Бреннан
9
Дэвис
Кинан
12
Уорд
Дэнни
II
2
Джастин
Джеймс
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Ноттингем Форест
3-4-1-2
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Лестер

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
2:3
Ч
2:2
Ч
0:0
К
4:0
К
0:0
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Граббан Льюис 1 0.5
Синкернагель Филип 1 0.5
Джонсон Бреннан 1 0.5
Дэвис Кинан 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олбрайтон Марк 1 0.5
Мэддисон Джеймс 1 0.5
Барнс Харви 1 0.5
Тилеманс Юри 1 (1) 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:1 Бирмингем - Ноттингем Форест 0:3
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2

Будет доступно позже.

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Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Лестер
4.50
3.88
1.89
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