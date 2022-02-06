Англия: Кубок 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Сити Граунд Зрители: 28762
1:0
23' ГолСинкернагель Филип
2:0
24' ГолДжонсон Бреннан
3:0
32' ГолУорролл Джо
3:1
40' ГолИхеаначо Келечи
59' Желтая карточкаНдиди Уилфред
4:1
61' ГолСпенс Джед
65' Желтая карточкаГарнер Джеймс
74' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
Ход матча
23'
24'
2:0
32'
3:0
40'
59'
61'
4:1
65'
74'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
38 Владение мячом, % 62
30
Самба
Брис
27
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
15
Лоу
Макс
33
Томас
Люк
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
-
27 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ларьи РичиЗащитник
-
23 Лолли ДжоПолузащитник
-
21 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кафу КарлушПолузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
История личных встреч
Ноттингем Форест
Лестер
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|1
|0.5
|Граббан Льюис
|1
|0.5
|Уорролл Джо
|1
|0.5
|Спенс Джед
|1
|0.5
|Джонсон Бреннан
|1
|0.5
|Дэвис Кинан
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.5
|Олбрайтон Марк
|1
|0.5
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.5
|Барнс Харви
|1
|0.5
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:1 Бирмингем - Ноттингем Форест 0:3
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Будет доступно позже.