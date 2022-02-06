Англия: Кубок 2021-2022
0:1
38' ГолMark Ricketts
47' Желтая карточкаФиллипс Натаниэль
62' Желтая карточкаСтивенс Дэвид
63' Желтая карточкаTyrone Marsh
Ход матча
38'
0:1
62'
63'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
80 Владение мячом, % 20
23
James
Hill
20
Дэвис
Лейф
22
Пирсон
Бен
18
Лоу
Джамал
19
Kane
Smith
17
Jacob
Mendy
10
Tyrone
Marsh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 James HillЗащитник
-
20 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Лоу ДжамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Kane SmithПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob MendyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tyrone MarshНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 James ComleyПолузащитник
-
22 Рэйнджер НилНападающий
-
-
23 Josh Roache
-
Главный тренер: Luke Garrard
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Эмилиано
|3
|1.5
Борэм Вуд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Scott Boden
|2
|0.5
|Josh Reese
|2
|0.5
|Adrian Clifton
|2
|0.5
|Mark Ricketts
|1
|0.25
|Tyrone Marsh
|1
|0.25
|Gus Mafuta
|1
|0.25
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
Борэм Вуд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Дэвид
|1
|0
|Tyrone Marsh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Йовил Таун - Борнмут 1:3
Борнмут - Кардифф Сити 3:0 КПР - Борнмут 0:1 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Фулхэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Ковентри 2:2 Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0 Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0
Борэм Вуд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Борэм Вуд - Кингз Линн Таун 3:1 Галифакс - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Уэймут 1:1 Борэм Вуд - Мейдстон Юнайтед 1:1
Борэм Вуд - Уэлдстон 1:0 Борэм Вуд - Уимблдон 2:0 Борэм Вуд - Барнет 0:0 Барнет - Борэм Вуд 2:3 Уокинг - Борэм Вуд 0:2 Борэм Вуд - Сейнт-Олбанс Сити 4:0 Борэм Вуд - Ноттс Каунти 1:1 Борэм Вуд - Мэйденхэд Юнайтед 4:0 Олтринэм - Борэм Вуд 1:1 Борэм Вуд - Истли 2:0 Борэм Вуд - Саутенд 1:0 Кингз Линн Таун - Борэм Вуд 0:1 Честерфилд - Борэм Вуд 2:1 Барнет - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Дагенем энд Редбридж 2:0 Борэм Вуд - Торки 2:0
Будет доступно позже.