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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Борнмут
0:1
Конец матча

Стадион:
Борэм Вуд
0'
0:1
38' Гол
Mark Ricketts
47' Желтая карточка
Филлипс Натаниэль
62' Желтая карточка
Стивенс Дэвид
63' Желтая карточка
Tyrone Marsh
86' Желтая карточка
Taye Ashby-Hammond
90'+6

Ход матча

38'
0:1
Mark Ricketts
46'
Кристи Райан
Кук Льюис
 
46'
Кантуэлл Тодд
Пирсон Бен
 
47'
Филлипс Натаниэль
 
62'
 
Стивенс Дэвид
63'
 
Tyrone Marsh
66'
Биллинг Филип
Мориа-Уэлш Натан
 
66'
Стэйси Джек
Хансен Эмилиано
 
76'
Соланке Доминик
James Hill
 
85'
 
Adrian Clifton
Tyrone Marsh
86'
 
Taye Ashby-Hammond
87'
 
James Comley
Mark Ricketts
90'
 
Рэйнджер Нил
Scott Boden

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 82 Владение мячом, % 18
1
Вудмен
Фредди
39
Мориа-Уэлш
Натан
2
Филлипс
Натаниэль
23
James
Hill
20
Дэвис
Лейф
4
Кук
Льюис
26
Килкенни
Гэвин
22
Пирсон
Бен
11
Хансен
Эмилиано
18
Лоу
Джамал
32
Энтони
Джейдон
21
Taye
Ashby-Hammond
5
Will
Evans
II
6
Стивенс
Дэвид
24
Connor
Stevens
19
Kane
Smith
4
Mark
Ricketts
11
Frankie
Raymond
17
Jacob
Mendy
7
Josh
Reese
10
Tyrone
Marsh
9
Scott
Boden
Борнмут
4-3-3
Борэм Вуд
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Эмилиано 3 1.5
Борэм Вуд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Scott Boden 2 0.5
Josh Reese 2 0.5
Adrian Clifton 2 0.5
Mark Ricketts 1 0.25
Tyrone Marsh 1 0.25
Gus Mafuta 1 0.25

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филлипс Натаниэль 1 0
Борэм Вуд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Дэвид 1 0
Tyrone Marsh 1 0
Taye Ashby-Hammond 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Йовил Таун - Борнмут 1:3
Борнмут - Кардифф Сити 3:0 КПР - Борнмут 0:1 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Фулхэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Ковентри 2:2 Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0 Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0
Борэм Вуд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Борэм Вуд - Кингз Линн Таун 3:1 Галифакс - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Уэймут 1:1 Борэм Вуд - Мейдстон Юнайтед 1:1
Борэм Вуд - Уэлдстон 1:0 Борэм Вуд - Уимблдон 2:0 Борэм Вуд - Барнет 0:0 Барнет - Борэм Вуд 2:3 Уокинг - Борэм Вуд 0:2 Борэм Вуд - Сейнт-Олбанс Сити 4:0 Борэм Вуд - Ноттс Каунти 1:1 Борэм Вуд - Мэйденхэд Юнайтед 4:0 Олтринэм - Борэм Вуд 1:1 Борэм Вуд - Истли 2:0 Борэм Вуд - Саутенд 1:0 Кингз Линн Таун - Борэм Вуд 0:1 Честерфилд - Борэм Вуд 2:1 Барнет - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Дагенем энд Редбридж 2:0 Борэм Вуд - Торки 2:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Марк Рикеттс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Борнмут 0:1 Борэм Вуд онлайн


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