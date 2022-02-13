Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 7'
Химнасия Ла-Плата
0' 7'
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.22
3.37
3.55
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Моура
Рафаэл
16
Мартинес
Маурисио
10
Matias
Rojas
II
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
24
German
Guiffrey
33
Nery
Leyes
5
Чеккини
Эмануэль
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Расинг Авельянеда
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
С
1:2
ТДВ
1:2
С
0:3
С
3:1
П
1:0
К
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
1:3
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.22
3.37
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн


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Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

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