Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
27' Желтая карточка
Francisco Gerometta
0:0
28' Не забитый пенальти
Javier Correa
35' Желтая карточка
Алеман Брайн
35' Желтая карточка
Кардона Эдвин
36' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
43' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
45' Желтая карточка
Guillermo Fratta
52' Желтая карточка
Ramon Sosa
59' Желтая карточка
Карбонеро Йохан
65' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
90'+7
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
16
Мартинес
Маурисио
10
Matias
Rojas
II
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
24
German
Guiffrey
33
Nery
Leyes
5
Чеккини
Эмануэль
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Расинг Авельянеда
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
С
1:2
ТДВ
1:2
С
0:3
С
3:1
П
1:0
К
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
1:3
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3
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