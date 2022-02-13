0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
43'
21
Ivan
Gomez
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Тальерес Кордоба
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0