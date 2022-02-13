Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Атлетико Платенсе
0:0
Второй тайм: 49'
Тальерес Кордоба
0'
43' Желтая карточка
 49'

Ход матча

43'
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Тальерес Кордоба
2.58
3.30
2.83
Все Коэффициенты
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
18
Horacio
Tijanovich
33
Nicolas
Delgadillo
Godoy
11
Мансилья
Брайан
9
Бергессио
Гонсало
22
Эррера
Гидо
4
Каталан
Матиас
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
35
Fernando
Juarez
III
32
Matias
Esquivel
16
Rodrigo
Garro
10
Hector
Fertoli
19
Джиротти
Федерико
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Тальерес Кордоба

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
НБ
2:2

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Тальерес Кордоба
2.58
3.30
2.83
Все Коэффициенты
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Атлетико Платенсе
Тальерес Кордоба

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