Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Атлетико Платенсе
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
44' Желтая карточка
Matias Esquivel
52' Желтая карточка
Мансилья Брайан
73' Желтая карточка
Horacio Tijanovich
83' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
83' Желтая карточка
Бергессио Гонсало
90' Желтая карточка
Джиротти Федерико
1:0
90' Гол
Бергессио Гонсало
90'+6
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
18
Horacio
Tijanovich
33
Nicolas
Delgadillo
Godoy
11
Мансилья
Брайан
9
Бергессио
Гонсало
22
Эррера
Гидо
4
Каталан
Матиас
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
35
Fernando
Juarez
III
32
Matias
Esquivel
16
Rodrigo
Garro
10
Hector
Fertoli
19
Джиротти
Федерико
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Тальерес Кордоба

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
НБ
2:2

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Матиас Эскивель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба онлайн


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