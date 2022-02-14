Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
36' Гол
Кравчик Пётр
45' Желтая карточка
Ольшевски Павел
1:1
66' Гол
Пржикрыл Томаш
78'
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
33
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
32
Milosz
Matysik
2
Паздан
Михал
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
23
Струски
Кароль
8
Мыстковски
Пшемыслав
14
Пржикрыл
Томаш
13
Andrzej
Trubeha
10
Черных
Фёдор
Гурник Забже
3-4-2-1
Ягеллония
4-3-1-2

История личных встреч

Гурник Забже
Ягеллония

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
К
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
0:0
Э
2:3
Э
1:3
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
OE
1:0
OE
1:0
OE
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.38
Новак Бартош 5 0.24
Кубица Кшиштоф 4 0.19
Подольски Лукас 4 0.19
Кравчик Пётр 3 0.14
Дадок Роберт 1 0.05
Янжа Эрик 1 0.05
Яницки Рафал 1 0.05
Холевяк Матеуш 1 0.05
Гришкевич Адриан 1 0.05
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.33
Пржикрыл Томаш 5 0.24
Черных Фёдор 4 (1) 0.19
Романчук Тарас 3 0.14
Пуэрто Исраэль 2 0.1
Бида Бартош 2 0.1
Жиро Михал 1 0.05
Августин Блажей 1 0.05
Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Цэру Богдан 0 0
Струски Кароль 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 6 0
Яницки Рафал 5 0
Манне Аласана 5 0
Подольски Лукас 4 0
Янжа Эрик 4 0
Дадок Роберт 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 6 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Романчук Тарас 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 3 0
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Струски Кароль 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Паздан Михал 1 0
Аломерович Златан 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Milosz Matysik 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
5
38%
4
19%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
1
8%
6
29%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
8
29%
5
20%
31-45
5
18%
7
28%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
7
25%
5
20%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
11%
2
6%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
5
18%
10
30%
31-45
5
18%
6
18%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
5
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3
Ягеллония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 21 12 7 2 39 - 17 43
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 1:1 21 9 5 7 30 - 28 32
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 30 - 29 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
11. Ягеллония 1:1 21 6 7 8 26 - 34 25
12. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 21 6 2 13 22 - 41 20
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 20 6 0 14 22 - 32 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 1:1 11 5 3 3 16 - 13 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 1:1 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 1:1 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
13. Ягеллония 1:1 11 2 3 6 10 - 22 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ольшевски Павел получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Milosz Matysik уходит с поля. Цэру Богдан выходит вместо него
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кравчик Пётр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Ягеллония
2.16
4.90
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 1:1 Ягеллония онлайн


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Гурник Забже
Ягеллония

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