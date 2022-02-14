Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль Зрители: 9269
1:0
36' ГолКравчик Пётр
45' Желтая карточкаОльшевски Павел
1:1
66' ГолПржикрыл Томаш
88' Желтая карточкаЯнжа Эрик
1:2
90' ГолСтруски Кароль
Ход матча
36'
1:0
45'
66'
1:1
88'
90'
1:2
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сокул ПавелВратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Arsen Hrosu
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
42 Jakub Orpik
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Гурник Забже
Ягеллония
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.38
|Новак Бартош
|5
|0.24
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.19
|Подольски Лукас
|4
|0.19
|Кравчик Пётр
|3
|0.14
|Дадок Роберт
|1
|0.05
|Янжа Эрик
|1
|0.05
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Холевяк Матеуш
|1
|0.05
|Гришкевич Адриан
|1
|0.05
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.33
|Пржикрыл Томаш
|5
|0.24
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.19
|Романчук Тарас
|3
|0.14
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.1
|Бида Бартош
|2
|0.1
|Жиро Михал
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Августин Блажей
|1
|0.05
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.05
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|6
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Янжа Эрик
|5
|0
|Манне Аласана
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|6
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Романчук Тарас
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Milosz Matysik
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
7
32%
31-45
5
33%
4
18%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Забито
29
27
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
9
31%
5
19%
31-45
5
17%
7
26%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
7
24%
6
22%
76-90
Пропущено
30
34
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
3
10%
2
6%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
5
17%
11
32%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
20%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3
Ягеллония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|2.
|Погонь Щецин
|21
|12
|7
|2
|39 - 17
|43
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|21
|9
|3
|9
|30 - 29
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Ягеллония
|21
|7
|6
|8
|27 - 34
|27
|11.
|Пяст
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|12.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|21
|6
|2
|13
|22 - 41
|20
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|20
|6
|0
|14
|22 - 32
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|10.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|12.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3