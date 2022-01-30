Франция: Кубок 2021-2022
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
19 Берг ПатрикПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
-
14 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Ланс
Монако
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|2
|1
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.5
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|3 (1)
|1.5
|Фолланд Кевин
|2
|1
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2
Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3
Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0
Прогнозы на матч Ланс - Монако
Исход игры
Ланс
15.8% (23)
Ничья
30.1% (44)
Монако
54.1% (79)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (70)
Меньше
46.15% (60)
Обе команды забьют
Да
80.77% (105)
Нет
19.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Монако
33.6% (49)
1:1 Ничья
24% (35)
0:1 Монако
7.5% (11)
2:1 Ланс
7.5% (11)
1:0 Ланс
4.8% (7)
0:2 Монако
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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