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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ланс
 
Позже
Монако
1
Лека
Жан-Луи
5
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
3
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
6
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
2
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
9
Саид
Уэсли
7
Сотока
Флориан
1
Манноне
Вито
2
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Матсима
Крислен
5
Кайо
Энрике
7
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
4
Лукас
Жан
11
Диоп
Софьян
9
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Ланс
3-4-2-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Ланс
Монако

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 2 1
Ганаго Игнатиус 1 0.5
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 3 (1) 1.5
Фолланд Кевин 2 1

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2
Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3
Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка Франции, в котором сыграют «Ланс» и «Монако». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 146
Ланс 15.8% (23)
X 30.1% (44)
Монако 54.1% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Монако
2.86
3.39
2.85
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Где смотреть матч Ланс - Монако онлайн


Прогнозы на матч Ланс - Монако

Исход игры
Ланс
15.8% (23)
Ничья
30.1% (44)
Монако
54.1% (79)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (70)
Меньше
46.15% (60)
Обе команды забьют
Да
80.77% (105)
Нет
19.23% (25)
Популярный счёт
1:2 Монако
33.6% (49)
1:1 Ничья
24% (35)
0:1 Монако
7.5% (11)
2:1 Ланс
7.5% (11)
1:0 Ланс
4.8% (7)
0:2 Монако
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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Ланс
Монако

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