Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Кадис
0'
0:1
8' Гол
Алькарас Рубен
1:1
20' Пенальти
Сальва Севилья
26'

Ход матча

8'
0:1
Алькарас Рубен
(Алехо Иван)
20'
Сальва Севилья
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 131
Мальорка 74% (97)
X 21.4% (28)
Кадис 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Кадис
1.89
3.40
5.20
Все Коэффициенты
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
8
Сальва
Севилья
4
Руис
Иньиго
17
Кубо
Такефуса
22
Анхель
Луис
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
Мальорка
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.14
Сальва Севилья 2 (2) 0.09
Фернандо Ниньо 2 0.09
Баба Иддрису 2 0.09
Анхель Луис 1 0.05
Ли Кан Ин 1 0.05
Маффео Пабло 1 0.05
Пратс Абдон 1 0.05
Оливан Бриан 1 0.05
Руссо Франко 1 0.05
Кубо Такефуса 1 0.05
Санчес Антонио 1 0.05
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.17
Негредо Альваро 4 (2) 0.17
Алекс Фернандес 3 (1) 0.13
Санчес Сальвадор 2 0.09
Альфонсо Луис 2 0.09
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Коста Хауме 3 1
Маффео Пабло 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Руис Иньиго 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Альфонсо Луис 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Ледесма Херемиас 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Мауро Маркос 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
13%
3
27%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
3
38%
3
16%
61-75
1
13%
6
32%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
10
40%
9
50%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
2
12%
3
17%
1-15
6
35%
2
11%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

33
37
10 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
6%
5
14%
1-15
5
15%
2
5%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
8
24%
5
14%
61-75
11
33%
15
41%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0
Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0
Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка 1:1 Заявка 22 4 9 9 18 - 34 21
18. Кадис 1:1 Заявка 23 3 10 10 20 - 37 19
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
15. Мальорка 1:1 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис 1:1 Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Кадис 1:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка 1:1 Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Мальорка 74% (97)
X 21.4% (28)
Кадис 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Кадис
1.89
3.40
5.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 1:1 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Кадис

Исход игры
Мальорка
73.8% (96)
Ничья
21.5% (28)
Кадис
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.05% (28)
Меньше
77.95% (99)
Обе команды забьют
Да
37.8% (48)
Нет
62.2% (79)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
46.2% (60)
2:1 Мальорка
17.7% (23)
1:1 Ничья
15.4% (20)
2:0 Мальорка
8.5% (11)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:2 Кадис
3.1% (4)
0:1 Кадис
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мальорка
Кадис

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 