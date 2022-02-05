Второй тайм

101' Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали

100' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

99' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

98' Удар от ворот произведет Мальорка

97' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Пратс Абдон из команды Мальорка нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

94' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Мальорка

92' Удар от ворот произведет Кадис

92' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Антонио Санчес из команды Мальорка пробил со штрафного, но очень мимо цели.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

88' Дьедью Амат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Игрок Алькарас Рубен из команды Кадис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Вальент Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Виктор Чуст - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кадис выполняет удар от ворот.

82' Тактическая замена. Сальва Севилья уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

81' О, нет. Из многообещающей позиции Собрино Рубен из команды Кадис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

81' Голкипер мог бы сыграть и получше

79' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Карселен Исаак нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

78' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Дьедью Амат - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Удар от ворот произведет Мальорка

76' Негредо Альваро из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Удар от ворот произведет Кадис

75' Кубо Такефуса из команды Мальорка делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сальва Севилья из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

72' Игрок Карселен Исаак из команды Кадис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Кадис выполняет удар от ворот.

69' Руис Иньиго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Г О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Херемиас Ледесма прыгнул не в ту сторону.

66' Матч возобновлен

65' Рефери не любит споров - именно за это Лукас Перес сейчас получил желтую

64' Ледесма Херемиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' После проверки VAR судья изменил решение - Мальорка пробьет пенальти!

63' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Ледесма Херемиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Карселен Исаак - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Мурики Ведат из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

55' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

55' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

55' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Виктор Чуст возвращается на поле.

54' Карселен Исаак из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Матч возобновлен

53' Виктор Чуст из команды Кадис покидает поле ради смены футболки.

52' Виктор Чуст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Родригес Даниэль из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Удар от ворот произведет Кадис

49' Родригес Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Карселен Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.