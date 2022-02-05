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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13226
Кадис
0'
0:1
8' Гол
Алькарас Рубен
1:1
20' Пенальти
Сальва Севилья
59' Желтая карточка
Карселен Исаак
64' Желтая карточка
Ледесма Херемиас
65' Желтая карточка
Лукас Перес
2:1
66' Пенальти
Мурики Ведат
69' Желтая карточка
Руис Иньиго
77' Желтая карточка
Дьедью Амат
83' Желтая карточка
Чуст Виктор
90'+11

Ход матча

8'
0:1
Алькарас Рубен
(Алехо Иван)
20'
Сальва Севилья
1:1
59'
 
Карселен Исаак
62'
 
Йонссон Йенс
Санчес Сальвадор
62'
 
Собрино Рубен
Алехо Иван
64'
 
Ледесма Херемиас
65'
 
Лукас Перес
66'
Мурики Ведат
2:1
69'
Руис Иньиго
 
70'
Дьедью Амат
Анхель Луис
 
75'
 
Эрнандес Луис
Алекс Фернандес
77'
Дьедью Амат
 
82'
Санчес Антонио
Сальва Севилья
 
83'
 
Чуст Виктор
89'
Батталья Родриго
Кубо Такефуса
 
89'
Пратс Абдон
Мурики Ведат
 
90'
 
Переа Альберто
Лукас Перес
90'
 
Идрисси Уссама
Ароян Вараздат

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Мальорка 74% (97)
X 21.4% (28)
Кадис 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
8
Сальва
Севилья
4
Руис
Иньиго
17
Кубо
Такефуса
22
Анхель
Луис
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
Мальорка
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.14
Сальва Севилья 2 (2) 0.09
Фернандо Ниньо 2 0.09
Баба Иддрису 2 0.09
Анхель Луис 1 0.05
Ли Кан Ин 1 0.05
Маффео Пабло 1 0.05
Пратс Абдон 1 0.05
Оливан Бриан 1 0.05
Руссо Франко 1 0.05
Кубо Такефуса 1 0.05
Санчес Антонио 1 0.05
Мурики Ведат 1 (1) 0.05
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.17
Негредо Альваро 4 (2) 0.17
Алекс Фернандес 3 (1) 0.13
Санчес Сальвадор 2 0.09
Альфонсо Луис 2 0.09
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Оливан Бриан 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Альфонсо Луис 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Ледесма Херемиас 3 0
Акапо Карлос 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
10%
4
33%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
3
33%
4
19%
61-75
1
11%
6
29%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
10
40%
9
50%
76-90

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
2
11%
4
21%
1-15
7
37%
2
11%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Пропущено

34
39
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
9%
5
13%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
4
12%
5
13%
46-60
8
24%
6
15%
61-75
11
32%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0
Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0
Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано 0:0 Заявка 22 9 5 8 27 - 22 32
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Сельта 0:0 Заявка 23 7 7 9 26 - 25 28
12. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано 0:0 Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта 0:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
17. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Мальорка 74% (97)
X 21.4% (28)
Кадис 4.6% (6)
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Где смотреть матч Мальорка 2:1 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Кадис

Исход игры
Мальорка
74% (97)
Ничья
21.4% (28)
Кадис
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.66% (29)
Меньше
77.34% (99)
Обе команды забьют
Да
37.5% (48)
Нет
62.5% (80)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
45.8% (60)
2:1 Мальорка
17.6% (23)
1:1 Ничья
15.3% (20)
2:0 Мальорка
8.4% (11)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:2 Кадис
3.1% (4)
0:1 Кадис
1.5% (2)
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