Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Визит Мальорка Эстади Зрители: 13226
0:1
8' ГолАлькарас Рубен
1:1
20' ПенальтиСальва Севилья
59' Желтая карточкаКарселен Исаак
64' Желтая карточкаЛедесма Херемиас
65' Желтая карточкаЛукас Перес
2:1
66' ПенальтиМурики Ведат
69' Желтая карточкаРуис Иньиго
77' Желтая карточкаДьедью Амат
83' Желтая карточкаЧуст Виктор
Ход матча
8'
0:1
20'
1:1
59'
64'
65'
66'
2:1
69'
77'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
22
Анхель
Луис
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
25
Лукас
Перес
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Victor Aznar
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Кадис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.14
|Сальва Севилья
|2 (2)
|0.09
|Фернандо Ниньо
|2
|0.09
|Баба Иддрису
|2
|0.09
|Анхель Луис
|1
|0.05
|Ли Кан Ин
|1
|0.05
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|Пратс Абдон
|1
|0.05
|Оливан Бриан
|1
|0.05
|Руссо Франко
|1
|0.05
|Кубо Такефуса
|1
|0.05
|Санчес Антонио
|1
|0.05
|Мурики Ведат
|1 (1)
|0.05
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.17
|Негредо Альваро
|4 (2)
|0.17
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.13
|Санчес Сальвадор
|2
|0.09
|Альфонсо Луис
|2
|0.09
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|1
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Оливан Бриан
|4
|0
|Гарсия Луис
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Альфонсо Луис
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Ледесма Херемиас
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
10%
4
33%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
3
33%
4
19%
61-75
1
11%
6
29%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
10
40%
9
50%
76-90
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
2
11%
4
21%
1-15
7
37%
2
11%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Пропущено
34
39
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
9%
5
13%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
4
12%
5
13%
46-60
8
24%
6
15%
61-75
11
32%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0
Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0
Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 22
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 25
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|14.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Кадис
Исход игры
Мальорка
74% (97)
Ничья
21.4% (28)
Кадис
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.66% (29)
Меньше
77.34% (99)
Обе команды забьют
Да
37.5% (48)
Нет
62.5% (80)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
45.8% (60)
2:1 Мальорка
17.6% (23)
1:1 Ничья
15.3% (20)
2:0 Мальорка
8.4% (11)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:2 Кадис
3.1% (4)
0:1 Кадис
1.5% (2)
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