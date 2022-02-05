Испания: Ла Лига 2021-2022
33' Желтая карточкаГудель Неманья
56' Желтая карточкаСанчес Мануэль
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
13
Буну
Яссин
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
33 Iker Benito
-
37 Pau Martinez
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Севилья
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|4 (1)
|0.17
|Гарсия Давид III
|4
|0.17
|Авила Эсекьель
|3
|0.13
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.09
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.09
|Монкайола Хон
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|6
|0.26
|Окампос Лукас
|5
|0.22
|Ламела Эрик
|4
|0.17
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.13
|Гомес Алехандро
|3
|0.13
|Ракитич Иван
|2
|0.09
|Торрес Оливер
|2
|0.09
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.09
|Акунья Маркос
|1
|0.04
|Монтьель Гонсало
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Делани Томас
|1
|0.04
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.04
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Видаль Начо
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Iker Benito
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Акунья Маркос
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
36%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
5
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
1
8%
5
21%
1-15
3
25%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
42%
4
17%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
7
70%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
5
22%
6
19%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
7
30%
5
16%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
3
17%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
3
12%
9
50%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0
Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|0:0 Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|11.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|12.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|14.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|8.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Севилья
Исход игры
Осасуна
3% (4)
Ничья
11.2% (15)
Севилья
85.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (59)
Меньше
54.62% (71)
Обе команды забьют
Да
54.62% (71)
Нет
45.38% (59)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38.1% (51)
0:1 Севилья
35.8% (48)
1:1 Ничья
9% (12)
0:2 Севилья
6.7% (9)
1:3 Севилья
3.7% (5)
2:1 Осасуна
1.5% (2)
Ваш прогноз
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