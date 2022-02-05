Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Севилья
0'
33' Желтая карточка
Гудель Неманья
56' Желтая карточка
Санчес Мануэль
71'

Ход матча

6'
 
Корона Хесус
Монтьель Гонсало
33'
 
Гудель Неманья
56'
Санчес Мануэль
 
58'
 
Гомес Алехандро
Торрес Оливер
58'
 
Кунде Жюль
Гудель Неманья
66'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
66'
Анхель Хосе
Гарсия Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 134
Осасуна 3% (4)
X 11.2% (15)
Севилья 85.8% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Севилья
5.25
3.12
4.11
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
15
Рамальо
Чимено
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
28
Мартинес
Хавьер
II
24
Торро
Лукас
7
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
6
Гудель
Неманья
8
Хордан
Хоан
21
Торрес
Оливер
10
Ракитич
Иван
22
Марсьяль
Антони
15
Эн-Несири
Юссеф
Осасуна
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Севилья

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 4 (1) 0.17
Гарсия Давид III 4 0.17
Авила Эсекьель 3 0.13
Торрес Роберто 2 (2) 0.09
Будимир Анте 2 (1) 0.09
Монкайола Хон 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.26
Окампос Лукас 5 0.22
Ламела Эрик 4 0.17
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.13
Гомес Алехандро 3 0.13
Ракитич Иван 2 0.09
Торрес Оливер 2 0.09
Карлос Диего Сантос 2 0.09
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Мунир Эль-Хаддади 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 4 1
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Видаль Начо 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Iker Benito 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Акунья Маркос 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
36%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
5
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
1
8%
5
21%
1-15
3
25%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
42%
4
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
7
70%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
5
22%
6
19%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
7
30%
5
16%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
3
17%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
3
12%
9
50%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0
Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья 0:0 Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
11. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
12. Осасуна 0:0 Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 0:0 Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна 0:0 Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья 0:0 Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна 0:0 Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
8. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
9. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Осасуна 3% (4)
X 11.2% (15)
Севилья 85.8% (115)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Севилья
5.25
3.12
4.11
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Где смотреть матч Осасуна 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Севилья

Исход игры
Осасуна
3% (4)
Ничья
11.2% (15)
Севилья
85.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (59)
Меньше
54.62% (71)
Обе команды забьют
Да
54.62% (71)
Нет
45.38% (59)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38.1% (51)
0:1 Севилья
35.8% (48)
1:1 Ничья
9% (12)
0:2 Севилья
6.7% (9)
1:3 Севилья
3.7% (5)
2:1 Осасуна
1.5% (2)
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