Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Корона Хесус из команды Севилья пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

45' Отличные скиллы показывает Корона Хесус , обводя своих соперников

44' Хордан Хоан из команды Севилья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Севилья выполняет удар от ворот.

37' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Севилья выполняет удар от ворот.

35' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Плохо сыграл Гарсия Давид III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Будимир Анте нанес удар головой, но Яссин Буну спокойно отбил мяч.

33' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

32' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Торрес Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Торрес Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хороший удар издали нанес Монкайола Хон , но отличный сейв сделал Яссин Буну. Угловой.

30' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Осасуна

30' Матч возобновлен

29' Корона Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Авила Эсекьель из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Севилья выполняет удар от ворот.

16' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Осасуна

11' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Севилья выполняет удар от ворот.

10' Рамальо Чимено из команды Осасуна сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

9' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Корона Хесус из команды Севилья делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

8' Отличные скиллы показывает Корона Хесус , обводя своих соперников

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Монтьель Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Монтьель Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля