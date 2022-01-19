ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ВАНДЕРСОН!!! Проваливается центр обороны "Легии", в результате чего Ботхейм выходит 1 на 1 с Боруцом и катит правее на Вандерсона, который поражает пустые ворота.

Активно начинает "Краснодар", забивая быстрый гол, который становится первым в 2022 году. Надеемся, что на этом "быки" не остановятся.

С фланга на фланг переводит мяч "Краснодар", пытаясь растянуть оборону соперника и получить пространство.

Александр Мартынович выполнил длинную передачу со своей половины поля и не сумел довести мяч до партнёров.

Крыховяк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, попадает в Слиша и зарабатывает угловой.

11' Вандерсон открылся под передачу в штрафной площадке и пас последовал, но вовремя вышел из ворот Боруц и мяч забрал.

10' Лукас Лима получил мяч на левом фланге, собрал на себе двоих соперников и сумел заработать штрафной.

9' А теперь с левого фланга "Краснодар" исполнил корнер и проиграл верх, а потом и правила нарушил.

7' Виктор Классон выполнил проникающую передачу на Эрика Ботхейма, который раньше времени совершил рывок и оказался в офсайде.

6' Удалось "Краснодару" выиграть борьбу на втором этаже и нанести ещё один удар, который тоже цели не достиг.

5' Впервые "быки" добираются до чужой штрафной площадки и сразу же наносят удар, но "Легия" успевает заблокировать - первый корнер в матче.

4' Арбитр остановил встречу, так как на газоне оказался Томаш Пекхарт после борьбы с Александром Мартыновичем.

3' Активно поляки вступили в отбор и смогли отобрать мяч, после чего отошли к своим воротам. В невысоком темпе проходят первые минуты.

2' На своей половине поля "Краснодар" владеет мячом и пробует провести первую атаку. "Легия" высоко не встречает.