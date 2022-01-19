  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Легия
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 135
Легия 24.4% (33)
X 40% (54)
Краснодар 35.6% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Краснодар
3.95
3.92
1.84
Все Коэффициенты
Новости
Легия
Краснодар

История личных встреч

Легия
Краснодар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:0

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1
Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2
  • Первый тайм
  • Угловой
    17'
    Крыховяк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, попадает в Слиша и зарабатывает угловой. 
  • 16'
    Александр Мартынович выполнил длинную передачу со своей половины поля и не сумел довести мяч до партнёров. 
  • 15'
    С фланга на фланг переводит мяч "Краснодар", пытаясь растянуть оборону соперника и получить пространство. 
  • 13'
    Активно начинает "Краснодар", забивая быстрый гол, который становится первым в 2022 году. Надеемся, что на этом "быки" не остановятся. 
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ВАНДЕРСОН!!! Проваливается центр обороны "Легии", в результате чего Ботхейм выходит 1 на 1 с Боруцом и катит правее на Вандерсона, который поражает пустые ворота. 
  • 11'
    Вандерсон открылся под передачу в штрафной площадке и пас последовал, но вовремя вышел из ворот Боруц и мяч забрал. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Лукас Лима получил мяч на левом фланге, собрал на себе двоих соперников и сумел заработать штрафной. 
  • Угловой
    9'
    А теперь с левого фланга "Краснодар" исполнил корнер и проиграл верх, а потом и правила нарушил. 
  • Офсайд
    7'
    Виктор Классон выполнил проникающую передачу на Эрика Ботхейма, который раньше времени совершил рывок и оказался в офсайде. 
  • 6'
    Удалось "Краснодару" выиграть борьбу на втором этаже и нанести ещё один удар, который тоже цели не достиг. 
  • Угловой
    5'
    Впервые "быки" добираются до чужой штрафной площадки и сразу же наносят удар, но "Легия" успевает заблокировать - первый корнер в матче. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Арбитр остановил встречу, так как на газоне оказался Томаш Пекхарт после борьбы с Александром Мартыновичем. 
  • 3'
    Активно поляки вступили в отбор и смогли отобрать мяч, после чего отошли к своим воротам. В невысоком темпе проходят первые минуты. 
  • 2'
    На своей половине поля "Краснодар" владеет мячом и пробует провести первую атаку. "Легия" высоко не встречает. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Легия" - "Краснодар", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 135
Легия 24.4% (33)
X 40% (54)
Краснодар 35.6% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Краснодар
3.95
3.92
1.84
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Легия - Краснодар онлайн


Прогнозы на матч Легия - Краснодар

Исход игры
Легия
23.7% (33)
Ничья
41% (57)
Краснодар
35.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
82.58% (109)
Нет
17.42% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (47)
1:2 Краснодар
23.7% (33)
2:1 Легия
12.9% (18)
1:0 Легия
7.2% (10)
2:2 Ничья
5.8% (8)
0:1 Краснодар
5% (7)
2:0 Легия
1.4% (2)
0:2 Краснодар
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Легия
Краснодар

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 