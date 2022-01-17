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Легия
 
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Краснодар
Прогнозы 39
Легия 28.2% (11)
X 43.6% (17)
Краснодар 28.2% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Легия
Краснодар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:0

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1
Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 1 день 23 часа 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Легия 28.2% (11)
    X 43.6% (17)
    Краснодар 28.2% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Легия - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Легия - Краснодар

    Исход игры
    Легия
    28.2% (11)
    Ничья
    43.6% (17)
    Краснодар
    28.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (16)
    1:2 Краснодар
    20.5% (8)
    2:1 Легия
    12.8% (5)
    1:0 Легия
    7.7% (3)
    2:0 Легия
    5.1% (2)
    0:1 Краснодар
    5.1% (2)
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    Легия
    Краснодар

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