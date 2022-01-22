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Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0
ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3
Дюделанж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хамм Бенфика - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Роданге-91 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Страссен 1:1
Фола - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 4:1 Дифферданж - Дюделанж 3:2 Дюделанж - Этцелла 6:1 Мондор-ле-Бэн - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Унион Титус 3:1 Расинг Юнион - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Хостерт 2:2 Жюнесс Эш - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Вильц 3:0 Прогрес - Дюделанж 2:2 Богемианс - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Богемианс 0:1 Дюделанж - Хамм Бенфика 4:3 Вильц - Дюделанж 0:0 Страссен - Дюделанж 2:6
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Дюделанж
Исход игры
ЦСКА Москва
92.9% (52)
Ничья
7.1% (4)
Дюделанж
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
48.21% (27)
Нет
51.79% (29)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
35.7% (20)
2:1 ЦСКА Москва
32.1% (18)
1:0 ЦСКА Москва
14.3% (8)
4:1 ЦСКА Москва
5.4% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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