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ЦСКА Москва
 
Позже
Дюделанж
Прогнозы 56
ЦСКА Москва 92.9% (52)
X 7.1% (4)
Дюделанж 0% (0)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0
ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3
Дюделанж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хамм Бенфика - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Роданге-91 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Страссен 1:1
Фола - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 4:1 Дифферданж - Дюделанж 3:2 Дюделанж - Этцелла 6:1 Мондор-ле-Бэн - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Унион Титус 3:1 Расинг Юнион - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Хостерт 2:2 Жюнесс Эш - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Вильц 3:0 Прогрес - Дюделанж 2:2 Богемианс - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Богемианс 0:1 Дюделанж - Хамм Бенфика 4:3 Вильц - Дюделанж 0:0 Страссен - Дюделанж 2:6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Дюделанж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 56
    ЦСКА Москва 92.9% (52)
    X 7.1% (4)
    Дюделанж 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Дюделанж онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Дюделанж

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    92.9% (52)
    Ничья
    7.1% (4)
    Дюделанж
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (27)
    Нет
    51.79% (29)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    35.7% (20)
    2:1 ЦСКА Москва
    32.1% (18)
    1:0 ЦСКА Москва
    14.3% (8)
    4:1 ЦСКА Москва
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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    ЦСКА Москва
    Дюделанж

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