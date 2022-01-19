Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
44' Желтая карточкаНевилл Скотт
1:0
77' ГолHenry Hore
85' Желтая карточкаMitchell Oxborrow
90' Желтая карточкаHenry Hore
Ход матча
44'
77'
1:0
90'
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
22
Alex
Parson
23
Лескано
Хуан
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Henry Hore
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
12 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
История личных встреч
Брисбен Роар
Перт Глори
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|1
|0.25
|Henry Hore
|1
|0.25
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|2
|0.4
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.2
|Ciaran Bramwell
|1
|0.2
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|2
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Невилл Скотт
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Браун Кори
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|1
|3
|4 - 4
|4
|12.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|5.
|Брисбен Роар
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Перт Глори
|4
|1
|0
|3
|3 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0