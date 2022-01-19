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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
1:0
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
44' Желтая карточка
Невилл Скотт
1:0
77' Гол
Henry Hore
85' Желтая карточка
Mitchell Oxborrow
90' Желтая карточка
Henry Hore
90'+5
1
Фрик
Мэклин
35
Louis
Zabala
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
21
Nicholas
Olsen
10
Милеуснич
Никола
7
Акбари
Рамат
8
Штайнманн
Матти
22
Alex
Parson
23
Лескано
Хуан
26
О'Ши
Джеймс
12
Cameron
Cook
2
Калвер
Аарон
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
19
Callum
Timmins
13
О'Нилл
Брэндон
7
Сардинеро
Адриан
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
38
Ciaran
Bramwell
Брисбен Роар
Перт Глори

История личных встреч

Брисбен Роар
Перт Глори

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

2:1
3:1
1:1
1:1
4:0
2:4
2:1
2:3
3:2
1:2
3:1
2:2
2:1
КФ
0:2
6:3
2:1
1:0
2:2
1:1
3:2
3:1
0:0
1:0
0:1
0:1
1:0
2:1
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:3
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 1 0.25
Henry Hore 1 0.25
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 2 0.4
Antonee Burke-Gilroy 1 0.2
Ciaran Bramwell 1 0.2
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 2 0
О'Ши Джеймс 1 0
Невилл Скотт 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Браун Кори 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Трюин Кай 1 0
Henry Hore 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
3. Мельбурн Сити 7 2 4 1 12 - 11 10
4. Аделаида Юнайтед 7 1 5 1 11 - 8 8
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Вестерн Юнайтед 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Брисбен Роар 4 1 1 2 2 - 5 4
11. Перт Глори 5 1 1 3 4 - 4 4
12. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 3 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
5. Брисбен Роар 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Перт Глори 4 1 0 3 3 - 3 3
9. Мельбурн Сити 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Невилл Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:0 Перт Глори онлайн


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