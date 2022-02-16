Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Тигре
0:0
Первый тайм: 12'
Сентраль Кордоба Росарио
0' 12'
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.46
3.30
3.25
Все Коэффициенты
23
Gonzalo
Marinelli
36
Кабрера
Виктор
2
Oscar
Salomon
6
Brian
Abel
Luciatti
17
Lucas
Blondel
27
Cristian
Zabala
5
Sebastian
Prediger
II
20
Sebastian
Prieto
7
Маньин
Пабло
16
Кастро
Алексис
9
Ijiel
Protti
1
Тоселли
Кристофер
5
Erik
Ramirez
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
15
Лаба
Матиас
8
Jesus
Soraire
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
9
Риано
Клаудио
Тигре
3-4-2-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:0

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1
Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Тигре 0:0 Тигре - Химназия Мендоса 2:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Депортиво Риестра - Тигре 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.46
3.30
3.25
Все Коэффициенты
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Тигре
Сентраль Кордоба Росарио

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