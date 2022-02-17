Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Альдосиви
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
16' Гол
Вилья Себастьян
36' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
0:2
50' Гол
Вилья Себастьян
1:2
90' Гол
Каутеруссио Мартин
90'+6
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
17
Мели
Сесар
10
Matias
Pisano
22
Риос
Андрес
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Pol
Fernandez
21
Кампусано
Хорман
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
10
Сальвио
Эдуардо
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Альдосиви
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Альдосиви
Бока Хуниорс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
0:3
С
2:0
С
1:1
ТДВ
2:1
П
0:4
ТМК
1:3
П
4:1
П
0:3

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0
Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Фернандо Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вилья Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 1:2 Бока Хуниорс онлайн


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