1:1
Перерыв
0:1
13' ГолСукуи Фернандо
33' Желтая карточкаНогера Фабьян
34' Желтая карточкаТобио Фернандо
34' Желтая карточкаМорель Хорхе
1:1
44' ПенальтиJhonatan Candia
Ход матча
13'
0:1
33'
34'
34'
44'
1:1
25
Cesar
Ibanez
23
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баямич МатеоНападающий
-
-
-
-
13 Walter Perez
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
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-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Уракан
Эстудиантес Ла Плата
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Гуэмес - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1