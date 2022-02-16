Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Уракан
1:1
Перерыв
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
13' Гол
Сукуи Фернандо
33' Желтая карточка
Ногера Фабьян
34' Желтая карточка
Тобио Фернандо
34' Желтая карточка
Морель Хорхе
1:1
44' Пенальти
Jhonatan Candia

Ход матча

13'
0:1
Сукуи Фернандо
33'
 
Ногера Фабьян
34'
Тобио Фернандо
 
34'
 
Морель Хорхе
44'
Jhonatan Candia
1:1
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.90
3.22
3.30
Все Коэффициенты
1
Marcos
Guillermo
Diaz
22
Ezequiel
Navarro
2
Тобио
Фернандо
8
Jonathan
Galvan
25
Cesar
Ibanez
5
Santiago
Hezze
19
Fabian
Henriquez
23
Lucas
Vera
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
5
Морель
Хорхе
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
10
Gustavo
Del
Prete
17
Боселли
Мауро
9
Leandro
Diaz
III
Уракан
4-3-3
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Эстудиантес Ла Плата

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
4:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
КА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Гуэмес - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
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Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.90
3.22
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 1:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн


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Уракан
Эстудиантес Ла Плата

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