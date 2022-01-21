Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: ВИН
6' Желтая карточкаЛуштица Стивен
1:0
16' ГолWalter Sandoval
2:0
35' ГолХупер Гэри
57' Желтая карточкаРисдон Джош
90' Красная карточкаИмаи Томоки
2:1
90' ГолЛуштица Стивен
Ход матча
16'
1:0
35'
2:0
57'
76'
90'
90'
40
Alex
Paulsen
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
40 Alex PaulsenВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
-
30 Henry Gray
-
33 Finn Surman
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.5
|Сотирио Джошуа
|1
|0.17
|Walter Sandoval
|1
|0.17
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.4
|Луштица Стивен
|1
|0.2
|Прийович Александар
|1
|0.2
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Уэлс Лаклан
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Имаи Томоки
|0
|1
|Рисдон Джош
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
13
6
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|10.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|1
|3
|4 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|6.
|Брисбен Роар
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|6.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Перт Глори
|4
|1
|0
|3
|3 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0