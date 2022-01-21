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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
6' Желтая карточка
Луштица Стивен
1:0
16' Гол
Walter Sandoval
2:0
35' Гол
Хупер Гэри
57' Желтая карточка
Рисдон Джош
90' Красная карточка
Имаи Томоки
2:1
90' Гол
Луштица Стивен
90'+6
40
Alex
Paulsen
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Walter
Sandoval
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
9
Болл
Дэвид
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 3 (1) 0.5
Сотирио Джошуа 1 0.17
Walter Sandoval 1 0.17
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.4
Луштица Стивен 1 0.2
Прийович Александар 1 0.2
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0
Уэлс Лаклан 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 3 0
Руфер Алекс 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 2 0
Луштица Стивен 2 0
Имаи Томоки 0 1
Рисдон Джош 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

13
6
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
3. Мельбурн Сити 7 2 4 1 12 - 11 10
4. Аделаида Юнайтед 7 1 5 1 11 - 8 8
5. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
6. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Вестерн Юнайтед 5 2 0 3 4 - 6 6
9. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
10. Сидней 5 1 2 2 5 - 5 5
11. Брисбен Роар 4 1 1 2 2 - 5 4
12. Перт Глори 5 1 1 3 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
6. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Перт Глори 4 1 0 3 3 - 3 3
9. Мельбурн Сити 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Хупер Гэри бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Walter Sandoval бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Луштица Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Юнайтед онлайн


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