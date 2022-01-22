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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Сидней
1:2
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
0:1
55' Гол
О'Нилл Брэндон
68' Желтая карточка
Кио Эндрю
0:2
85' Гол
Форнароли Бруно
1:2
90' Пенальти
Касерес Энтони
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
27
Элвис
Камсоба
9
Бобо
12
Cameron
Cook
22
Роулинс
Джошуа
2
Калвер
Аарон
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
21
Antonee
Burke-Gilroy
13
О'Нилл
Брэндон
19
Callum
Timmins
23
Mitchell
Oxborrow
7
Сардинеро
Адриан
9
Форнароли
Бруно
Сидней
Перт Глори

История личных встреч

Сидней
Перт Глори

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

43 матча

62.8%
16.3%
20.9%
27 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.2%
34.9%
20.9%
19 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.8%
34.9%
16.3%
21 победа 15 ничьих 7 побед

История матчей

1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 2 (1) 0.67
Элвис Камсоба 1 0.33
Ле Фондре Адам 1 0.33
Ван Дер Сааг Гарри 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 1 1
О'Нилл Брэндон 1 1
Antonee Burke-Gilroy 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кио Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2
Перт Глори
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Сидней 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Перт Глори 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Сидней 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перт Глори 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 1:2 Перт Глори онлайн


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