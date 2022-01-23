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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
1:3
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
2' Гол
Милеуснич Никола
1:1
24' Пенальти
Гудвин Крейг
29' Желтая карточка
Туре Мохамед
40' Желтая карточка
Jesse Daley
1:2
48' Пенальти
Маук Стефан
55' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
69' Желтая карточка
Маук Стефан
1:3
85' Гол
Гудвин Крейг
90'+5
1
Фрик
Мэклин
16
Josh
Brindell-South
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
19
Хинджерт
Джек
7
Акбари
Рамат
15
Jesse
Daley
8
Штайнманн
Матти
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
8
Маук
Стефан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
17
Туре
Мохамед
11
Гудвин
Крейг
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

38 матчей

44.7%
10.5%
44.8%
17 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

0:0
1:2
1:0
3:1
0:1
2:1
1:0
3:5
4:3
2:1
1:0
1:2
1:2
2:1
4:0
1:1
3:0
1:4
3:0
2:1
2:3
0:1
1:2
2:1
1:2
1:2
1:2
0:1
0:1
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
7:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 1 0.2
Иванович Люк 1 0.2
Henry Hore 1 0.2
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 5 (3) 0.63
Маук Стефан 2 (1) 0.25
Блэквуд Джордж 2 0.25
Хави Лопеc 1 0.13
Халлоран Бен 1 0.13
Ибусуки Хироси 1 0.13
Йенги Кусини 1 0.13
Китто Райан 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 3 0
О'Ши Джеймс 1 0
Невилл Скотт 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Браун Кори 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Трюин Кай 1 0
Henry Hore 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 5 1
Хави Лопеc 3 1
Маук Стефан 3 0
Хуанде Хуан 2 0
Халлоран Бен 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Joe Caletti 2 0
Китто Райан 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Туре Мохамед 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
6
46%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
4. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
5. Перт Глори 6 2 1 3 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Вестерн Юнайтед 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Сидней 6 1 2 3 6 - 7 5
12. Брисбен Роар 5 1 1 3 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 5 2 0 3 5 - 4 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Jesse Daley получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Mohamed Toure получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Гудвин Крейг из команды Аделаида Юнайтед забивает с точки!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Милеуснич Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:3 Аделаида Юнайтед онлайн


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