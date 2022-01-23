Австралия: A-Лига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
2' ГолМилеуснич Никола
1:1
24' ПенальтиГудвин Крейг
29' Желтая карточкаТуре Мохамед
40' Желтая карточкаJesse Daley
1:2
48' ПенальтиМаук Стефан
55' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
69' Желтая карточкаМаук Стефан
1:3
85' ГолГудвин Крейг
Ход матча
2'
1:0
24'
1:1
29'
40'
48'
1:2
69'
85'
1:3
27
Трюин
Кай
15
Jesse
Daley
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
17
Туре
Мохамед
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
35 Louis Zabala
-
17 Alec Mills
-
57 Samuel Klein
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Брук ЛакланНападающий
-
50 Steven Hall
-
25 Lachlan Barr
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
38 матчей
44.7%
10.5%
44.8%
17 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|1
|0.2
|Иванович Люк
|1
|0.2
|Henry Hore
|1
|0.2
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|5 (3)
|0.63
|Маук Стефан
|2 (1)
|0.25
|Блэквуд Джордж
|2
|0.25
|Хави Лопеc
|1
|0.13
|Халлоран Бен
|1
|0.13
|Ибусуки Хироси
|1
|0.13
|Йенги Кусини
|1
|0.13
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|3
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Невилл Скотт
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Браун Кори
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|1
|Хави Лопеc
|3
|1
|Маук Стефан
|3
|0
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
6
46%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Аделаида Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|5.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|12.
|Брисбен Роар
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|6.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0