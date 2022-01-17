Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара
Исход игры
Динамо Москва
94.8% (128)
Ничья
1.5% (2)
Команда Вооружённых сил Катара
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
32.52% (40)
Нет
67.48% (83)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
35.6% (48)
2:1 Динамо Москва
15.6% (21)
3:0 Динамо Москва
11.1% (15)
3:1 Динамо Москва
6.7% (9)
4:0 Динамо Москва
5.9% (8)
1:0 Динамо Москва
4.4% (6)
5:0 Динамо Москва
3.7% (5)
4:1 Динамо Москва
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!