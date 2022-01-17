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Динамо Москва
 
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Команда Вооружённых сил Катара
Прогнозы 132
Динамо Москва 94.7% (125)
X 1.5% (2)
Команда Вооружённых сил Катара 3.8% (5)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 22 минуты.



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    • Прогнозы 132
    Динамо Москва 94.7% (125)
    X 1.5% (2)
    Команда Вооружённых сил Катара 3.8% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара

    Исход игры
    Динамо Москва
    94.8% (128)
    Ничья
    1.5% (2)
    Команда Вооружённых сил Катара
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.28% (68)
    Меньше
    44.72% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    32.52% (40)
    Нет
    67.48% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    35.6% (48)
    2:1 Динамо Москва
    15.6% (21)
    3:0 Динамо Москва
    11.1% (15)
    3:1 Динамо Москва
    6.7% (9)
    4:0 Динамо Москва
    5.9% (8)
    1:0 Динамо Москва
    4.4% (6)
    5:0 Динамо Москва
    3.7% (5)
    4:1 Динамо Москва
    2.2% (3)
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    Динамо Москва
    Команда Вооружённых сил Катара

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