Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара
Исход игры
Динамо Москва
97.5% (39)
Ничья
0% (0)
Команда Вооружённых сил Катара
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
33.33% (13)
Нет
66.67% (26)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
42.5% (17)
2:1 Динамо Москва
12.5% (5)
3:1 Динамо Москва
10% (4)
3:0 Динамо Москва
7.5% (3)
4:0 Динамо Москва
7.5% (3)
1:0 Динамо Москва
5% (2)
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