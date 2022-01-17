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Динамо Москва
 
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Команда Вооружённых сил Катара
Прогнозы 40
Динамо Москва 97.5% (39)
X 0% (0)
Команда Вооружённых сил Катара 2.5% (1)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 2 дня 4 часа 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Динамо Москва 97.5% (39)
    X 0% (0)
    Команда Вооружённых сил Катара 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара

    Исход игры
    Динамо Москва
    97.5% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Команда Вооружённых сил Катара
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    42.5% (17)
    2:1 Динамо Москва
    12.5% (5)
    3:1 Динамо Москва
    10% (4)
    3:0 Динамо Москва
    7.5% (3)
    4:0 Динамо Москва
    7.5% (3)
    1:0 Динамо Москва
    5% (2)
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    Динамо Москва
    Команда Вооружённых сил Катара

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