Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
0:1
5' ГолDeniz Undav
13' Красная карточкаБагер Йонас
0:2
26' ГолВанзейр Данте
61' Желтая карточкаСами Лахссаини
0:3
62' ПенальтиТеума Тедди
67' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
82' Желтая карточкаГалье Тимоти
0:4
83' ПенальтиDeniz Undav
90' Желтая карточкаНиукоп Барт
Ход матча
5'
0:1
13'
26'
0:2
61'
62'
0:3
82'
83'
0:4
90'
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
49
Морис
Антони
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Вагё МоллаЗащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
51 Robin Denuit
-
-
-
28 Elias Spago
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Ilyes Ziani
-
14 Noa Wyns
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Серен Юнайтед
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.32
|Мазиз Юссеф
|6
|0.27
|Джаллоу Абли
|4
|0.18
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.09
|Gerald Kilota
|1
|0.05
|Fabrice Sambu
|1
|0.05
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.05
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|18 (2)
|0.82
|Ванзейр Данте
|14
|0.64
|Митома Каору
|5
|0.23
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.18
|Casper Nielsen2
|3
|0.14
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.14
|Loic Lapoussin
|2
|0.09
|Ниукоп Барт
|2
|0.09
|Senne Lynen
|1
|0.05
|Амани Жан
|1
|0.05
|Matthew Sorinola
|1
|0.05
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|6
|1
|Сиссе Ибраима
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Yahya Nadrani
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Диш Гийом
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
|Marsoni Sambu
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|7
|0
|Siebe van der Heyden
|7
|0
|Багер Йонас
|0
|3
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Амани Жан
|2
|1
|Теума Тедди
|3
|0
|Loic Lapoussin
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
31
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 11
3
25%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
2
17%
5
16%
31-45
3
25%
4
13%
46-60
1
8%
5
16%
61-75
3
25%
6
19%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
5
24%
1
11%
46-60
4
19%
3
33%
61-75
3
14%
2
22%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
5
24%
31-45
3
27%
7
33%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Пропущено
25
13
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
8
32%
5
38%
76-90
Забито
23
52
10 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
12 Не забивали 2
3
13%
7
13%
1-15
1
4%
7
13%
16-30
6
26%
10
19%
31-45
6
26%
11
21%
46-60
2
9%
8
15%
61-75
5
22%
9
17%
76-90
Пропущено
46
22
18 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
3
7%
3
14%
1-15
9
20%
2
9%
16-30
6
13%
4
18%
31-45
8
17%
1
5%
46-60
9
20%
5
23%
61-75
11
24%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|21
|12
|4
|5
|40 - 24
|40
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|9.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|12.
|Эйпен
|22
|7
|4
|11
|30 - 38
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|22
|6
|1
|15
|23 - 48
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|21
|2
|3
|16
|16 - 46
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|13.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3