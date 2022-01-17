Чемпионат Европы (мини-футбол) 2022
Результаты последних матчей
Казахстан (мини-футбол)
(17 матчей)
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 4:2 Португалия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 2:2 Иран (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 2:3 Казахстан (мини-футбол) - Таиланд (мини-футбол) 7:0
Литва (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 0:3 Казахстан (мини-футбол) - Коста-Рика (мини-футбол) 6:1 Россия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 1:0 Казахстан (мини-футбол) - Испания (мини-футбол) 5:6 Сербия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 1:3 Казахстан (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 1:1 Польша (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 1:5 Испания (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 5:2 Сербия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 2:5 Испания (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 5:3 Италия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 2:5 Казахстан (мини-футбол) - Хорватия (мини-футбол) 4:2 Россия (мини-футбол) - Казахстан (мини-футбол) 2:1
Словения (мини-футбол)
(8 матчей)
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 поражений
Словения (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 0:2 Италия (мини-футбол) - Словения (мини-футбол) 1:2 Словения (мини-футбол) - Сербия (мини-футбол) 2:2 Словения (мини-футбол) - Португалия (мини-футбол) 2:6
Сербия (мини-футбол) - Словения (мини-футбол) 5:1 Словения (мини-футбол) - Испания (мини-футбол) 0:4 Словения (мини-футбол) - Азербайджан (мини-футбол) 6:7 Италия (мини-футбол) - Словения (мини-футбол) 2:3
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Казахстан (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Финляндия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Италия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Финляндия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Казахстан (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словения (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Финляндия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Казахстан (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словения (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0