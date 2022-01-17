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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Россия (футзал)
 
Позже
Словакия (футзал)

История личных встреч

Россия (футзал)
Словакия (футзал)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМПФ
7:1

Результаты последних матчей

Россия (футзал)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0
Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Азербайджан (футзал) 6:2 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 2:2
Словакия (футзал)
(3 матча)
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 поражения
Словакия (футзал) - Азербайджан (футзал) 3:3 Хорватия (футзал) - Словакия (футзал) 3:2 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Словакия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Россия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Польша (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Хорватия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Хорватия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Польша (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Россия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Хорватия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Польша (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Россия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (футзал) - Словакия (футзал) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.



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    • Где смотреть матч Россия (футзал) - Словакия (футзал) онлайн


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    Россия (футзал)
    Словакия (футзал)

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