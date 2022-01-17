Чемпионат Европы по футзалу 2022
История личных встреч
Россия (футзал)
Словакия (футзал)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Россия (футзал)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0
Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Азербайджан (футзал) 6:2 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 2:2
Словакия (футзал)
(3 матча)
33.3%
66.7%
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Россия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Польша (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Хорватия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Польша (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Россия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Польша (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Россия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0