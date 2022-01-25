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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Хорватия (футзал)
0:4
Идёт матч
Россия (футзал)
Хорватия (футзал)
Россия (футзал)

История личных встреч

Хорватия (футзал)
Россия (футзал)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ
4:3
ЧЕПФ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еловчич Франко 1 0.5
Хорват Матей 1 0.5
Секулич Антонио 1 0.5
Россия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антошкин Артём (футзал) 5 2.5
Соколов Антон 2 1
Робиньо (футзал) 1 0.5
Чишкала Иван 1 0.5
Милованов Иван 1 0.5
Паулиньо (футзал) 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия (футзал)
(9 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 поражения
Польша (футзал) - Хорватия (футзал) 1:3 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Хорватия (футзал) - Словакия (футзал) 3:2 Хорватия (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:0
Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 2:2 Казахстан (футзал) - Хорватия (футзал) 4:2 Италия (футзал) - Хорватия (футзал) 2:1 Хорватия (футзал) - Чехия (мини-футбол) 3:3 Испания (футзал) - Хорватия (футзал) 3:3
Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4
Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Азербайджан (футзал) 6:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) 4:0 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Хорватия (футзал) 0:4 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Польша (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Словакия (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) 4:0 Заявка 1 1 0 0 7 - 1 3
2. Словакия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия (футзал) 0:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4. Польша (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) 4:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Хорватия (футзал) 0:4 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Польша (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 7 0
  • Второй тайм
  • 35'
    Удар Новака слева в дальний угол выше немного неточным.
  • 35'
    Абрамов после розыгрыша углового флага с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • 34'
    Паулиньо справа убежал в отрыв и от бровки сильно пробил по воротам. Лукетин кулаками отбил мяч.
  • 33'
    Паулиньо заблокировал удар Еловчича с дальней дистанции.
  • 32'
    Абрамов слева с острого угла не попал по воротам.
  • 31'
    Удар Хорвата из центра зоны заблокировал Абрамов.
  • 30'
    Абрамов справа с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    29'
    Абрамов с лёта пробил немного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    28'
    Еловчич пробил в Ниязова, которому мяч попал в руку.
  • 2 гола - дубль!
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:4!!!
    АНТОШКИН!!! Ниязов на чужой половине площадки перехватил вынос Лукетина, а Антошкин уже бил по пустым воротам.
  • 26'
    Юрлина слева от бровки пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    25'
    Сутон слева схватил за футболку Соколова. Удар Паулиньо со штрафного Лукетин отразил.
  • 24'
    Еловчич справа несильной пробил по воротам. Путилов мяч поймал.
  • 23'
    Опасный удар Ниязова в упор отразил Лукетин.
  • 23'
    Антошкаин с Чишкалой не пропустили Еловчича справа к воротам.
  • Фол, нарушение
    22'
    Постружин на чужой половине площадки сбил подножкой Антошкина.
  • 22'
    Чишкала убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Лукетина.
  • Второй тайм начался
    21'
    Второй тайм в Амстердаме!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Хорватия - Россия - 0:3.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ЧИШКАЛА!!! Чишкала справа обыгрался с Давыдовым и "черпачком" забросил мяч в дальний угол.
  • 20'
    Нандо на своей половине площадки сделал неточный пас на Ниязова, но Чишкала сразу вступил в отбор и вернул мяч россиянам.
  • 19'
    Хорват сыграл на перехвате, но тут же сделал неточный пас вперёд на Мариновича.
  • 18'
    Дальний удар Сутона получился выше ворот. После розыгрыша углового и Постружин пробил очень высоко над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    17'
    Абрамович у центральной линии площадки придержал руками Мариновича.
  • Опасный момент
    16'
    Опасный удар Мариновича низом в левый угол Путилов отразил ногой.
  • 15'
    Антошкин из центра площадки низом пробил правее ворот.
  • 14'
    Еловчич слева от бровки не смог попасть в дальний угол ворот.
  • 13'
    Абрамов слева откатил мяч на Соколова, который пробил выше ворот.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ПАУЛИНЬО!!! Паулиньо оказался на острие атаки и сильно и точно пробил в левый верхний угол ворот.
  • 11'
    К Абрамову на фланге выскочил Лукетин, и Сергей не сориентировался и упустил мяч за пределы площадки.
  • 11'
    Удар Постружина справа Путилов отбил на Мариновича, который слева с острого угла в касание пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 10'
    Маринович после паса от угла поля от Еловича пробил выше ворот.
  • 10'
    Удары Еловчича и Новака Путилов отразил. После углового удар Еловича сумел заблокировать Нандо.
  • 10'
    Антошкин не позволил Мариновичу слева подойти к воротам.
  • 9'
    Новак от центральной линии площадки пробил выше ворот.
  • 9'
    Робиньо вышел на площадку. Будем надеяться, что травмы игрок не получил. Очень важен Робиньо в комбинационной игре россиян.
  • 8'
    Удар Секулича слева с острого угла заблокировал Абрамов.
  • 7'
    Удар Паулиньо после паса Соколова заблокировал Хорват.
  • 6'
    Хорваты забрали мяч, но со своей половины поля выбраться вперёд не могут.
  • 5'
    Лукетин сумел поймать мяч после сильного удара Соколова.
  • Опасный момент
    4'
    Соколов по центру убежал к воротам, но пробил немного левее цели.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АНТОШКИН!!! Антошкин с дальней дистанции точно пробил в правый угол. Реализовали россияне большинство.
  • Опасный момент
    3'
    Антошкин сделал пас налево на Нандо, который с острого угла не попал в ворота.
  • Красная карточка
    2'
    Арбитры посовещались и заменили Матошевичу жёлтую карточку на красную.
  • Травма, повреждение
    2'
    Робиньо медики оказывают помощь. К левому голеностопу приложен лёд.
  • Желтая карточка
    2'
    Матошевич перед чужими воротам сбил Робиньо и получил жёлтую карточку.
  • 2'
    Удар Чишкалы Лукетин отразил ногами, а удар Антошкина после углового получился немного левее ворот.
  • 2'
    Сборная Хорватии играет в  "шахматных" чёрно-серых футболках и чёрных трусах, сборная России - в красных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч в "Зигго Доуме"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футзала! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы С чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Хорватии и России. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Где смотреть матч Хорватия (футзал) 0:4 Россия (футзал) онлайн


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Хорватия (футзал)
Россия (футзал)

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