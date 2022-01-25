Чемпионат Европы по футзалу 2022
0:4
Идёт матч
Ход матча
3'
0:1
12'
20'
0:3
26'
0:4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Примич ЗоранВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Хорват МатейЗащитник
- Нападающий
-
11 Сутон ЙосипНападающий
- Запасные игроки
-
13 Юрлина ЙосипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Чишкала ИванЗащитник
-
10 РобиньоНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Защитник
-
20 НандоЗащитник
- Нападающий
-
11 Ниязов АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
История личных встреч
Хорватия (футзал)
Россия (футзал)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еловчич Франко
|1
|0.5
|Хорват Матей
|1
|0.5
|Секулич Антонио
|1
|0.5
Россия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|2.5
|Соколов Антон
|2
|1
|Робиньо (футзал)
|1
|0.5
|Чишкала Иван
|1
|0.5
|Милованов Иван
|1
|0.5
|Паулиньо (футзал)
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия (футзал)
(9 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 поражения
Польша (футзал) - Хорватия (футзал) 1:3 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Хорватия (футзал) - Словакия (футзал) 3:2 Хорватия (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:0
Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 2:2 Казахстан (футзал) - Хорватия (футзал) 4:2 Италия (футзал) - Хорватия (футзал) 2:1 Хорватия (футзал) - Чехия (мини-футбол) 3:3 Испания (футзал) - Хорватия (футзал) 3:3
Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4
Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Азербайджан (футзал) 6:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (футзал)
|4:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Хорватия (футзал)
|0:4 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|Польша (футзал)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (футзал)
|4:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хорватия (футзал)
|0:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|Польша (футзал)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (футзал)
|4:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Хорватия (футзал)
|0:4 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Польша (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0