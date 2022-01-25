Абрамов слева с острого угла не попал по воротам.

Паулиньо справа убежал в отрыв и от бровки сильно пробил по воротам. Лукетин кулаками отбил мяч.

Абрамов после розыгрыша углового флага с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.

Удар Новака слева в дальний угол выше немного неточным.

Второй тайм в Амстердаме!

Чишкала убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Лукетина.

Антошкаин с Чишкалой не пропустили Еловчича справа к воротам.

Сутон слева схватил за футболку Соколова. Удар Паулиньо со штрафного Лукетин отразил.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! АНТОШКИН!!! Ниязов на чужой половине площадки перехватил вынос Лукетина, а Антошкин уже бил по пустым воротам.

Еловчич пробил в Ниязова, которому мяч попал в руку.

Абрамов с лёта пробил немного выше перекладины.

Абрамов справа с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Первый тайм

— Перерыв! Хорватия - Россия - 0:3.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

ЧИШКАЛА!!! Чишкала справа обыгрался с Давыдовым и "черпачком" забросил мяч в дальний угол.

20' Нандо на своей половине площадки сделал неточный пас на Ниязова, но Чишкала сразу вступил в отбор и вернул мяч россиянам.

19' Хорват сыграл на перехвате, но тут же сделал неточный пас вперёд на Мариновича.

18' Дальний удар Сутона получился выше ворот. После розыгрыша углового и Постружин пробил очень высоко над перекладиной.

17' Абрамович у центральной линии площадки придержал руками Мариновича.

16' Опасный удар Мариновича низом в левый угол Путилов отразил ногой.

15' Антошкин из центра площадки низом пробил правее ворот.

14' Еловчич слева от бровки не смог попасть в дальний угол ворот.

13' Абрамов слева откатил мяч на Соколова, который пробил выше ворот.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ПАУЛИНЬО!!! Паулиньо оказался на острие атаки и сильно и точно пробил в левый верхний угол ворот.

11' К Абрамову на фланге выскочил Лукетин, и Сергей не сориентировался и упустил мяч за пределы площадки.

11' Удар Постружина справа Путилов отбил на Мариновича, который слева с острого угла в касание пробил в сетку ворот с внешней стороны.

10' Маринович после паса от угла поля от Еловича пробил выше ворот.

10' Удары Еловчича и Новака Путилов отразил. После углового удар Еловича сумел заблокировать Нандо.

10' Антошкин не позволил Мариновичу слева подойти к воротам.

9' Новак от центральной линии площадки пробил выше ворот.

9' Робиньо вышел на площадку. Будем надеяться, что травмы игрок не получил. Очень важен Робиньо в комбинационной игре россиян.

8' Удар Секулича слева с острого угла заблокировал Абрамов.

7' Удар Паулиньо после паса Соколова заблокировал Хорват.

6' Хорваты забрали мяч, но со своей половины поля выбраться вперёд не могут.

5' Лукетин сумел поймать мяч после сильного удара Соколова.

4' Соколов по центру убежал к воротам, но пробил немного левее цели.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АНТОШКИН!!! Антошкин с дальней дистанции точно пробил в правый угол. Реализовали россияне большинство.

3' Антошкин сделал пас налево на Нандо, который с острого угла не попал в ворота.

2' Арбитры посовещались и заменили Матошевичу жёлтую карточку на красную.

2' Робиньо медики оказывают помощь. К левому голеностопу приложен лёд.

2' Матошевич перед чужими воротам сбил Робиньо и получил жёлтую карточку.

2' Удар Чишкалы Лукетин отразил ногами, а удар Антошкина после углового получился немного левее ворот.

2' Сборная Хорватии играет в "шахматных" чёрно-серых футболках и чёрных трусах, сборная России - в красных футболках и белых трусах.