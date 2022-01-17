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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Хорватия (футзал)
 
Позже
Россия (футзал)

История личных встреч

Хорватия (футзал)
Россия (футзал)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ
4:3
ЧЕПФ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еловчич Франко 1 1
Хорват Матей 1 1
Секулич Антонио 1 1
Россия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антошкин Артём (футзал) 3 3
Соколов Антон 2 2
Робиньо (футзал) 1 1
Милованов Иван 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия (футзал)
(9 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 поражения
Польша (футзал) - Хорватия (футзал) 1:3 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Хорватия (футзал) - Словакия (футзал) 3:2 Хорватия (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:0
Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 2:2 Казахстан (футзал) - Хорватия (футзал) 4:2 Италия (футзал) - Хорватия (футзал) 2:1 Хорватия (футзал) - Чехия (мини-футбол) 3:3 Испания (футзал) - Хорватия (футзал) 3:3
Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4
Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3 Россия (футзал) - Азербайджан (футзал) 6:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) Заявка 1 1 0 0 7 - 1 3
2. Хорватия (футзал) Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Польша (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Словакия (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) Заявка 1 1 0 0 7 - 1 3
2. Словакия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Польша (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия (футзал) Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Польша (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Россия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия (футзал) Заявка 1 0 0 1 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия (футзал) - Россия (футзал) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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    • Где смотреть матч Хорватия (футзал) - Россия (футзал) онлайн


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    Хорватия (футзал)
    Россия (футзал)

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