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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Россия (футзал)
 
Позже
Польша (футзал)

История личных встреч

Россия (футзал)
Польша (футзал)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧЕПФ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Россия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антошкин Артём (футзал) 5 2.5
Соколов Антон 2 1
Робиньо (футзал) 1 0.5
Чишкала Иван 1 0.5
Милованов Иван 1 0.5
Паулиньо (футзал) 1 0.5
Польша (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холы Патрик 2 1
Кризель Томаш 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
36%
2
67%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2
Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3
Польша (футзал)
(4 матча)
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 поражения
Польша (футзал) - Словакия (футзал) 2:2 Польша (футзал) - Хорватия (футзал) 1:3 Польша (футзал) - Казахстан (футзал) 1:5 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Хорватия (футзал) Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Словакия (футзал) Заявка 2 0 1 1 3 - 9 1
4. Польша (футзал) Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) Заявка 1 1 0 0 7 - 1 3
2. Польша (футзал) Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
3. Словакия (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Хорватия (футзал) Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (футзал) Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Хорватия (футзал) Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Словакия (футзал) Заявка 2 0 1 1 3 - 9 1
4. Польша (футзал) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (футзал) - Польша (футзал) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2022, осталось 15 минут.



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    Россия (футзал)
    Польша (футзал)

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