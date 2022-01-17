Чемпионат Европы по футзалу 2022
История личных встреч
Россия (футзал)
Польша (футзал)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Россия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|2.5
|Соколов Антон
|2
|1
|Робиньо (футзал)
|1
|0.5
|Чишкала Иван
|1
|0.5
|Милованов Иван
|1
|0.5
|Паулиньо (футзал)
|1
|0.5
Польша (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холы Патрик
|2
|1
|Кризель Томаш
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
36%
2
67%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2
Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Сербия (футзал) - Россия (футзал) 2:3
Польша (футзал)
(4 матча)
50%
50%
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (футзал)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Хорватия (футзал)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 9
|1
|4.
|Польша (футзал)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (футзал)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|Польша (футзал)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|3.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Хорватия (футзал)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (футзал)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Хорватия (футзал)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Словакия (футзал)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 9
|1
|4.
|Польша (футзал)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0