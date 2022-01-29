Чемпионат Европы по футзалу 2022
0:8
Конец матча
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
20'
0:3
21'
0:4
23'
0:5
27'
0:6
32'
0:7
39'
0:8
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Петри БруноНападающий
- Вратарь
-
2 ШагиньяНападающий
- Нападающий
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
19 ЭлисандроНападающий
- Основной состав
-
12 Плана ДидакВратарь
-
2 ОртисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 МельядоЗащитник
- Вратарь
- Нападающий
-
5 БойисЗащитник
-
7 КателаНападающий
-
8 АдольфоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
14 Кампос РаульНападающий
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
Грузия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талес (футзал)
|2
|0.67
|Себискверадзе Арчил
|1
|0.33
|Элисандро
|1
|0.33
|Петри Бруно
|1
|0.33
Испания (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Серхио
|3
|1
|Ортис II
|2
|0.67
|Адольфо (футзал)
|2
|0.67
|Гомес Рауль
|2
|0.67
|Солано Франсиско
|1
|0.33
|Борха (футзал)
|1
|0.33
|Барбадо Сесилио
|1
|0.33
|Чино (футзал)
|1
|0.33
|Кампос Рауль
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
5
63%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
30%
0
0%
1-15
5
50%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
2
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
4
27%
1-15
3
60%
7
47%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
36%
2
67%
1-15
5
45%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия (футзал)
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Испания (футзал)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Испания (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Босния и Герцеговина (футзал) 5:1 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Испания (футзал) - Чехия (мини-футбол) 5:2
Испания (футзал) - Ангола (мини-футбол) 4:1 Испания (футзал) - Япония (мини-футбол) 4:2 Парагвай (мини-футбол) - Испания (футзал) 0:4 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Казахстан (футзал) - Испания (футзал) 5:6 Украина (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Азербайджан (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Испания (футзал) - Франция (мини-футбол) 4:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:2 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:3 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 6:2 Украина (футзал) - Испания (футзал) 1:4 Испания (футзал) - Венгрия (мини-футбол) 5:2 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 4:8
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (футзал)
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|15 - 3
|7
|2.
|Грузия (футзал)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 11
|6
|3.
|Азербайджан (футзал)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|4.
|Босния и Герцеговина (футзал)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 11
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (футзал)
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|2.
|Грузия (футзал)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 10
|3
|3.
|Азербайджан (футзал)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Босния и Герцеговина (футзал)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (футзал)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Грузия (футзал)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Азербайджан (футзал)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|Босния и Герцеговина (футзал)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0