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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Грузия (футзал)
0:8
Конец матча
Испания (футзал)
Грузия (футзал)
Испания (футзал)

Бомбардиры внутри турнира

Грузия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талес (футзал) 2 0.67
Себискверадзе Арчил 1 0.33
Элисандро 1 0.33
Петри Бруно 1 0.33
Испания (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Серхио 3 1
Ортис II 2 0.67
Адольфо (футзал) 2 0.67
Гомес Рауль 2 0.67
Солано Франсиско 1 0.33
Борха (футзал) 1 0.33
Барбадо Сесилио 1 0.33
Чино (футзал) 1 0.33
Кампос Рауль 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
5
63%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
30%
0
0%
1-15
5
50%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
2
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
4
27%
1-15
3
60%
7
47%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
4
36%
2
67%
1-15
5
45%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия (футзал)
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Босния и Герцеговина (футзал) - Грузия (футзал) 1:2 Грузия (футзал) - Азербайджан (футзал) 3:2
Испания (футзал)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Испания (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Босния и Герцеговина (футзал) 5:1 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Испания (футзал) - Чехия (мини-футбол) 5:2
Испания (футзал) - Ангола (мини-футбол) 4:1 Испания (футзал) - Япония (мини-футбол) 4:2 Парагвай (мини-футбол) - Испания (футзал) 0:4 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Казахстан (футзал) - Испания (футзал) 5:6 Украина (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Азербайджан (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Испания (футзал) - Франция (мини-футбол) 4:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:2 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:3 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 6:2 Украина (футзал) - Испания (футзал) 1:4 Испания (футзал) - Венгрия (мини-футбол) 5:2 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 4:8
  • После матча
  • Без особых проблем сборная Испании разгромила Грузию и обеспечила себе место в плей-офф Чемпионата Европы. На этом наша трансляция окончена, для Вас работал Федосов Дмитрий, спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:8!
  • 40'
    Кампос расстреливал ворота с ближней дистанции после паса от Кателы, но мяч полетел точно в руки Букии.
  • Гол в свои ворота
    39'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-8! Гавтадзе! Убежал Адольфо по правому флангу и с острого угла пробил по ворота. Рикошетом от ноги Гавтадзе сфера влетела точно в ближний верхний угол.
  • 39'
    С дальней дистанции Катела пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел крайне неточно.
  • 38'
    Зацепился за мяч Кампос перед чужой штрафной и сбросил под удар Солано, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 38'
    С дальней дистанции решился теперь уже пробить по воротам Шагинья, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 37'
    Сместился от левого фланга Катела и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел выше перекладины.
  • 36'
    Выскакивал на ворота соперника Катела после паса от Барбадо, но переиграть голкипера в ближнем бою ему не удалось.
  • 35'
    Пробивал Борха по воротам после паса от Бойиса, но снаряд оказался точно в руках Букии.
  • 35'
    Зацепился за мяч Петри и скинул под удар Лоуренсо, но выстрел последнего оказался крайне неточно.
  • 34'
    Рониньо с острого угла пробивал под перекладину после паса от Лоуренсо, но смг спасти свою команду Плана.
  • 34'
    Ушел от соперника Адольфо по флангу и покатил на Солано, но тот с разворота пробил мимо ворот.
  • 33'
    С дальней дистанции теперь уже пробивал по воротам Рониньо, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-7! Адольфо! Убегал на скорости по флангу Кампос и низом прострелил на дальнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Адольфо и в подкате вколотил сферу уже в пустые ворота.
  • 32'
    На фланге получил по ногам Катела в подкате от Топурии. Штрафной удар исполнять будут испанцы.
  • 31'
    С углового навесил в центр штрафной Кампос под удар Чино, но мяч после удара последнего полетел выше ворот.
  • 31'
    Кекелия пробивал по воротам после паса от Топурии, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 30'
    Пробивал на дальней штанге Кампос после прострела с фланга от Адольфо, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 30'
    Ушел от соперника финтом по флангу Кампос и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 29'
    Отличным пасом Мельядо покатил вперед на Лосано, который пробил в касание, но точно в руки голкиперу.
  • 28'
    Прорвался по правому флангу Шагинья и с острого угла пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-6! Сесилио Барбадо! Выскочил Барбадо один на один с голкипером после паса от Адольфо и без труда переиграл голкипера, пробив точно в дальний верхний угол.
  • 27'
    С дальней дистанции стрельнул Бойис в ближний угол, но мяч полетел крайне неточно.
  • 26'
    С дальней дистанции пробил по воротам Борха, но мяч полетел точно в руки голкиперу. 
  • 25'
    С фланга пробивал в дальний нижний угол Катела, но мяч угодил в штангу и полетел точно в руки голкиперу.
  • 25'
    С фланга покатил Катела в центр на Бойиса, который пробил в касание, но мяч полетел намного выше перекладины. 
  • 24'
    Сместился с фланга к центру Рониньо и пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 24'
    В центре площадки получил Петри в подкате от Лосано. Штрафной удар исполнять будут грузины.
  • 23'
    С дальней дистанции теперь уже Тодуа решил проверить бдительность голкипера, но мяч стал легкой добычей для голкипера. 
  • 23'
    С дальней дистанции пробил по воротам Адольфо, но видел момент удара Букия и отбил снаряд в сторону.
  • Гол в свои ворота
    23'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! Тодуа! 0-5! С левого фланга низом прострелил в центр Лосано. В попытке выбить мяч Тодуа сыграл крайне неудачно и срезал его точно в сетку.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Франсиско Солано! Обыгрался с соперником на фланге Солано, сместился в центр и пробил по воротам. Мяч пролетел точно в "домик" голкиперу.
  • 22'
    Замена голкипера произошла в составе сборной Грузии. Вместо Купатадзе игру продолжать будет Букия.
  • Второй тайм начался
    21'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют испанцы!
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Чино! Убежал по правой бровке Катела и прострелил поперек, где оторвался от опеки защитников Чино и в касание пробил по воротам. Мяч полетел точно под перекладину, без шансов для голкипера.
  • 19'
    Прорвался Элисандро по левой бровке и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел крайне неточно.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Серхио Лосано! Уверенно реализовал свою возможность Лосано, пробив точно в верхний левый от себя угол, а голкипер никак не смог спасти свою команду.
  • 18'
    В центре площадки получил по ногам Катела от Талеса, судья все видел и назначил штрафной удар, который стал пятым.
  • 17'
    Прострелил в центр с правого фланга Рониньо под удар Телесу, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.
  • 17'
    Пробивал Тодуа в касание после паса от Лоуренсо, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
  • 16'
    Обыграл соперника по центру финтом Борха и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 15'
    Забросил Тодуа на фланг, куда подключился Шагинья, но пробить ему в борьбе с соперником не удалось.
  • 15'
    Пробил с острого угла Мельядо после прострела от Гомеса, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 14'
    Ушел на скорости от опеки Элисандро по флангу и пробил в ближний угол, но не попал он в створ ворот.
  • 14'
    Гомес покатил с левого фланга поперек на Лосано, но удар в касание последнего оказался крайне неточным.
  • 13'
    Обыгрался в стеночку с партнером на фланге Тодуа, после чего пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 12'
    Проникающим пасом Борха нашел у штрафной соперника Адольфо, но тому пробить не дали защитники.
  • 12'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Кампос в дальний угол, но Купатадзе смог отбить мяч в сторону.
  • 11'
    Сместился с фланга к центру Ортис и пробил в дальний угол, но мяч пошел над перекладиной. 
  • 11'
    Подставил ногу в чужой штрафной Катела после прострела от Борхи, но мяч ногой смог отбить на угловой Купатадзе.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Борха! Поймали соперника на контратаке испанцы, прорвался по флангу Кампос и прострелил низом на дальнюю штангу, где в одно касание пробил Борха уже по пустым воротам. Мяч в сетке!
  • 10'
    Обыграл финтом защитника на фланге Элисандро, сместился в центр и пробил в дальний угол, но не попал в створ.
  • 9'
    Диагональ исполнял Купатадзе на ход Петри, который пробил с острого угла, но точности этому выстрелу явно не хватило.
  • 9'
    Прорвался по флангу Кекелия и покатил поперек на Тодуа, который пробил в касание, но мяч полетел крайне неточно.
  • 8'
    С угла поля прострелил низом Катела на Бойиса, который пробил в касание, но Купатадзе смог ногами отбить мяч в сторону.
  • 8'
    Сместился с левого фланга Чино в центр и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Кампос.
  • 7'
    С острого угла прорвался к центру Топурия и пробил в нижний угол, но ногами отбил в сторону мяч Плана.
  • 7'
    Забросил Купатадзе на ход Топурии, который пробил головой в ближний угол, но мяч полетел в сетку с внешней стороны ворот.
  • 6'
    Набросил с фланга Гомес под удар Лосано, но тот пяткой пробил с разворота рядом с ближней штангой.
  • 6'
    Продавил защитника с фланга к штрафной Адольфо и пробил по воротам, но Купатадзе снова спас свою команду.
  • 5'
    Оказался один перед чужими воротам Лосано после паса пяткой от Гомееса и попытался перебросить голкипера, но Купатадзе кончиками пальцев перевел на угловой.
  • 5'
    После навеса с угла поля пробивал на дальней штанге Лосано с лету, но в падении Купатадзе смог отбить мяч в сторону. 
  • 4'
    Прорвался к воротам соперника Шагинья и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше ворот.
  • 4'
    Один на один с голкипером выскочил Лосано и пробил низом мимо Купатадзе, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 3'
    Покатил от правого фланга в центр Гомес на Мельядо, но выстрел последнего был накрыт защитниками.
  • 3'
    Снова пробивал по воротам Гомес после паса от Ортиса, но снаряд стал легкой добычей для голкипера.
  • 2'
    С острого угла пробивал в дальний верхний угол Мельядо, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 2'
    Прорвался по флангу Лосано и отдал пас под удар Гомесу, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Грузии!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на очередной поединок группового этапа Чемпионата Европы по футзалу, в котором встретятся сборные Грузии и Испании. Комментировать встречу для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
Где смотреть матч Грузия (футзал) 0:8 Испания (футзал) онлайн


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