Без особых проблем сборная Испании разгромила Грузию и обеспечила себе место в плей-офф Чемпионата Европы. На этом наша трансляция окончена, для Вас работал Федосов Дмитрий, спасибо за внимание!

С дальней дистанции Катела пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел крайне неточно.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-8! Гавтадзе! Убежал Адольфо по правому флангу и с острого угла пробил по ворота. Рикошетом от ноги Гавтадзе сфера влетела точно в ближний верхний угол.

Кампос расстреливал ворота с ближней дистанции после паса от Кателы, но мяч полетел точно в руки Букии.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:8!

Замена голкипера произошла в составе сборной Грузии. Вместо Купатадзе игру продолжать будет Букия.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Франсиско Солано! Обыгрался с соперником на фланге Солано, сместился в центр и пробил по воротам. Мяч пролетел точно в "домик" голкиперу.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! Тодуа! 0-5! С левого фланга низом прострелил в центр Лосано. В попытке выбить мяч Тодуа сыграл крайне неудачно и срезал его точно в сетку.

С дальней дистанции пробил по воротам Адольфо, но видел момент удара Букия и отбил снаряд в сторону.

С дальней дистанции теперь уже Тодуа решил проверить бдительность голкипера, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

В центре площадки получил Петри в подкате от Лосано. Штрафной удар исполнять будут грузины.

Сместился с фланга к центру Рониньо и пробил в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

С фланга покатил Катела в центр на Бойиса, который пробил в касание, но мяч полетел намного выше перекладины.

С фланга пробивал в дальний нижний угол Катела, но мяч угодил в штангу и полетел точно в руки голкиперу.

С дальней дистанции пробил по воротам Борха, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

С дальней дистанции стрельнул Бойис в ближний угол, но мяч полетел крайне неточно.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-6! Сесилио Барбадо! Выскочил Барбадо один на один с голкипером после паса от Адольфо и без труда переиграл голкипера, пробив точно в дальний верхний угол.

Прорвался по правому флангу Шагинья и с острого угла пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Отличным пасом Мельядо покатил вперед на Лосано, который пробил в касание, но точно в руки голкиперу.

Ушел от соперника финтом по флангу Кампос и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Пробивал на дальней штанге Кампос после прострела с фланга от Адольфо, но мяч полетел рядом со штангой.

Кекелия пробивал по воротам после паса от Топурии, но мяч полетел намного выше перекладины.

С углового навесил в центр штрафной Кампос под удар Чино, но мяч после удара последнего полетел выше ворот.

На фланге получил по ногам Катела в подкате от Топурии. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-7! Адольфо! Убегал на скорости по флангу Кампос и низом прострелил на дальнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Адольфо и в подкате вколотил сферу уже в пустые ворота.

С дальней дистанции теперь уже пробивал по воротам Рониньо, но мяч полетел намного выше перекладины.

Ушел от соперника Адольфо по флангу и покатил на Солано, но тот с разворота пробил мимо ворот.

Рониньо с острого угла пробивал под перекладину после паса от Лоуренсо, но смг спасти свою команду Плана.

Зацепился за мяч Петри и скинул под удар Лоуренсо, но выстрел последнего оказался крайне неточно.

Пробивал Борха по воротам после паса от Бойиса, но снаряд оказался точно в руках Букии.

Выскакивал на ворота соперника Катела после паса от Барбадо, но переиграть голкипера в ближнем бою ему не удалось.

Сместился от левого фланга Катела и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел выше перекладины.

С дальней дистанции решился теперь уже пробить по воротам Шагинья, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Зацепился за мяч Кампос перед чужой штрафной и сбросил под удар Солано, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют испанцы!

20' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Чино! Убежал по правой бровке Катела и прострелил поперек, где оторвался от опеки защитников Чино и в касание пробил по воротам. Мяч полетел точно под перекладину, без шансов для голкипера.

19' Прорвался Элисандро по левой бровке и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел крайне неточно.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Серхио Лосано! Уверенно реализовал свою возможность Лосано, пробив точно в верхний левый от себя угол, а голкипер никак не смог спасти свою команду.

18' В центре площадки получил по ногам Катела от Талеса, судья все видел и назначил штрафной удар, который стал пятым.

17' Прострелил в центр с правого фланга Рониньо под удар Телесу, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.

17' Пробивал Тодуа в касание после паса от Лоуренсо, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.

16' Обыграл соперника по центру финтом Борха и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

15' Забросил Тодуа на фланг, куда подключился Шагинья, но пробить ему в борьбе с соперником не удалось.

15' Пробил с острого угла Мельядо после прострела от Гомеса, но мяч застрял в гуще защитников.

14' Ушел на скорости от опеки Элисандро по флангу и пробил в ближний угол, но не попал он в створ ворот.

14' Гомес покатил с левого фланга поперек на Лосано, но удар в касание последнего оказался крайне неточным.

13' Обыгрался в стеночку с партнером на фланге Тодуа, после чего пробил по воротам, но крайне неточно.

12' Проникающим пасом Борха нашел у штрафной соперника Адольфо, но тому пробить не дали защитники.

12' С дальней дистанции пробивал по воротам Кампос в дальний угол, но Купатадзе смог отбить мяч в сторону.

11' Сместился с фланга к центру Ортис и пробил в дальний угол, но мяч пошел над перекладиной.

11' Подставил ногу в чужой штрафной Катела после прострела от Борхи, но мяч ногой смог отбить на угловой Купатадзе.

10' Г-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Борха! Поймали соперника на контратаке испанцы, прорвался по флангу Кампос и прострелил низом на дальнюю штангу, где в одно касание пробил Борха уже по пустым воротам. Мяч в сетке!

10' Обыграл финтом защитника на фланге Элисандро, сместился в центр и пробил в дальний угол, но не попал в створ.

9' Диагональ исполнял Купатадзе на ход Петри, который пробил с острого угла, но точности этому выстрелу явно не хватило.

9' Прорвался по флангу Кекелия и покатил поперек на Тодуа, который пробил в касание, но мяч полетел крайне неточно.

8' С угла поля прострелил низом Катела на Бойиса, который пробил в касание, но Купатадзе смог ногами отбить мяч в сторону.

8' Сместился с левого фланга Чино в центр и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Кампос.

7' С острого угла прорвался к центру Топурия и пробил в нижний угол, но ногами отбил в сторону мяч Плана.

7' Забросил Купатадзе на ход Топурии, который пробил головой в ближний угол, но мяч полетел в сетку с внешней стороны ворот.

6' Набросил с фланга Гомес под удар Лосано, но тот пяткой пробил с разворота рядом с ближней штангой.

6' Продавил защитника с фланга к штрафной Адольфо и пробил по воротам, но Купатадзе снова спас свою команду.

5' Оказался один перед чужими воротам Лосано после паса пяткой от Гомееса и попытался перебросить голкипера, но Купатадзе кончиками пальцев перевел на угловой.

5' После навеса с угла поля пробивал на дальней штанге Лосано с лету, но в падении Купатадзе смог отбить мяч в сторону.

4' Прорвался к воротам соперника Шагинья и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше ворот.

4' Один на один с голкипером выскочил Лосано и пробил низом мимо Купатадзе, но мяч полетел рядом со штангой.

3' Покатил от правого фланга в центр Гомес на Мельядо, но выстрел последнего был накрыт защитниками.

3' Снова пробивал по воротам Гомес после паса от Ортиса, но снаряд стал легкой добычей для голкипера.

2' С острого угла пробивал в дальний верхний угол Мельядо, но мяч полетел рядом со штангой.

2' Прорвался по флангу Лосано и отдал пас под удар Гомесу, но выстрел последнего накрыли защитники.