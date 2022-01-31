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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Португалия (футзал)
 
Позже
Финляндия (футзал)
Португалия (футзал)
Финляндия (футзал)

История личных встреч

Португалия (футзал)
Финляндия (футзал)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМПФ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варела Пани 3 1
Жезус Афонсу 2 0.67
Пако Томаш 1 0.33
Те Зикки 1 0.33
Паулета 1 0.33
Финляндия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аламиккотерво Хенри 2 0.67
Аутио Пану 1 0.33
Хосио Мийка 1 0.33
Саволяйнен Юха-Матти 1 0.33
Корпела Яни 1 0.33
Юркияйнен Юхана 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
3
60%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
2
29%
1-15
5
56%
2
29%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
67%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
33%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (футзал)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Украина (футзал) - Португалия (футзал) 0:1 Португалия (футзал) - Голландия (футзал) 4:1 Сербия (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:2
Португалия (футзал) - Казахстан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Португалия (футзал) - Сербия (футзал) 4:3 Таиланд (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:4 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 2:2 Португалия (футзал) - Беларусь (мини-футбол) 2:1 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Азербайджан (футзал) 8:1 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 3:5 Португалия (футзал) - Румыния (мини-футбол) 4:1 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 5:2 Азербайджан (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Коста-Рика (мини-футбол) 4:0 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 6:2 Португалия (футзал) - Сербия (футзал) 1:3
Финляндия (футзал)
(5 матчей)
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 поражение
Словения (футзал) - Финляндия (футзал) 1:2 Финляндия (футзал) - Казахстан (футзал) 2:6 Италия (футзал) - Финляндия (футзал) 3:3 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 2:2
Италия (футзал) - Финляндия (футзал) 2:2
1/4 финала
0 Португалия (футзал)
0 Финляндия (футзал)
0 Казахстан (футзал)
0 Украина (футзал)
0 Испания (футзал)
0 Словакия (футзал)
0 Россия (футзал)
0 Грузия (футзал)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2022, осталось 9 минут.



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    • Где смотреть матч Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) онлайн


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    Португалия (футзал)
    Финляндия (футзал)

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