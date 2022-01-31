Чемпионат Европы по футзалу 2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Коэлью БрунуЗащитник
-
11 Варела ПаниНападающий
-
12 ЭдуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Те ЗиккиНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
13 Бриту ТьягуНападающий
-
14 ПаулетаНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хосио МийкаНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Пейлие ОллиНападающий
- Нападающий
История личных встреч
Португалия (футзал)
Финляндия (футзал)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варела Пани
|3
|1
|Жезус Афонсу
|2
|0.67
|Пако Томаш
|1
|0.33
|Те Зикки
|1
|0.33
|Паулета
|1
|0.33
Финляндия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аламиккотерво Хенри
|2
|0.67
|Аутио Пану
|1
|0.33
|Хосио Мийка
|1
|0.33
|Саволяйнен Юха-Матти
|1
|0.33
|Корпела Яни
|1
|0.33
|Юркияйнен Юхана
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
3
60%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
2
29%
1-15
5
56%
2
29%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
67%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
33%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (футзал)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Украина (футзал) - Португалия (футзал) 0:1 Португалия (футзал) - Голландия (футзал) 4:1 Сербия (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:2
Португалия (футзал) - Казахстан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4 Португалия (футзал) - Сербия (футзал) 4:3 Таиланд (мини-футбол) - Португалия (футзал) 1:4 Португалия (футзал) - Финляндия (футзал) 2:2 Португалия (футзал) - Беларусь (мини-футбол) 2:1 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Азербайджан (футзал) 8:1 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 3:5 Португалия (футзал) - Румыния (мини-футбол) 4:1 Аргентина (мини-футбол) - Португалия (футзал) 5:2 Азербайджан (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Португалия (футзал) - Коста-Рика (мини-футбол) 4:0 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 6:2 Португалия (футзал) - Сербия (футзал) 1:3
Финляндия (футзал)
(5 матчей)