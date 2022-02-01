Чемпионат Европы по футзалу 2022
1:0
Первый тайм
Ход матча
2'
1:0
- Основной состав
-
12 Плана ДидакВратарь
-
2 ОртисЗащитник
-
13 МельядоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
-
5 БойисЗащитник
- Нападающий
-
8 АдольфоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Кампос РаульНападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Вратарь
- Защитник
-
10 Доша МартинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
Испания (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Серхио
|3
|0.75
|Ортис II
|2
|0.5
|Адольфо (футзал)
|2
|0.5
|Гомес Рауль
|2
|0.5
|Солано Франсиско
|1
|0.25
|Мельядо
|1
|0.25
|Борха (футзал)
|1
|0.25
|Барбадо Сесилио
|1
|0.25
|Чино (футзал)
|1
|0.25
|Кампос Рауль
|1
|0.25
Словакия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драговски Томаш
|3 (1)
|0.75
|Козар Петер
|2
|0.5
|Смеричка Мартин
|2
|0.5
|Шевчик Матуш
|1
|0.25
Карточки
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
43%
1
33%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
3
33%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
5
63%
3
60%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
27%
2
25%
1-15
7
47%
5
63%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
4
33%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (футзал)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Грузия (футзал) - Испания (футзал) 0:8 Испания (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Босния и Герцеговина (футзал) 5:1 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4
Испания (футзал) - Чехия (мини-футбол) 5:2 Испания (футзал) - Ангола (мини-футбол) 4:1 Испания (футзал) - Япония (мини-футбол) 4:2 Парагвай (мини-футбол) - Испания (футзал) 0:4 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Казахстан (футзал) - Испания (футзал) 5:6 Украина (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Азербайджан (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Испания (футзал) - Франция (мини-футбол) 4:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:2 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:3 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 6:2 Украина (футзал) - Испания (футзал) 1:4 Испания (футзал) - Венгрия (мини-футбол) 5:2
Словакия (футзал)
(6 матчей)