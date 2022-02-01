Под удар Острака справа успел выскочить Ортис. Мяч снова не доходит до ворот испанцев.

Кампос с дальней дистанции низом пробил в левый угол. Карпяк успел выбросить ногу в сторону и отбить мяч.

Драговски в центре поймал на подножку Мельядо.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! КАМПОС!!! Кампос с дальней дистанции по замысловатой траектории пробил в левый угол ворот.

15' Адольфо у центральной линии попал по ногам Драговски и получил жёлтую карточку.

15' Удар Драговски слева со средней дистанции Плана парировал.

14' Под удар Драговски со средней дистанции подставил ногу Лосано, и мяч полетел над перекладиной.

14' Удар Драговски слева заблокировал Мельядо.

13' Удар Мельядо слева с лёта пришёлся в Затевича.

13' Словаки перешли на игру в пять полевых уже в первом тайме. Пока остро сыграть перед чужими воротами не удаётся с поддержкой Острака.

12' Ортис не позволил Здрагалу слева прорваться к воротам.

12' Солано справа с разворота низом пробил левее ворот.

11' Удар Лосано с лёта парировал Карпяк.

11' Удар Солано слева с острого угла с разворота парировал Карпяк.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ЛОСАНО!!! Отрис справа откатил мяч в центр на Лосано. Серхио со смещением влево продвинулся вперёд и мощно пробил под перекладину.

10' Шевчик на чужой половине нарушил правила, подтолкнув соперника.

9' Снова Чино пробил слева. Мяч попал в сетку ворот с внешней стороны.

9' Удар Чино слева пришёлся в Затевича.

8' Карпяк от центральной линии пробил выше ворот.

7' Дальний удар Драговски низом в правый угол Плана парировал ногой.

7' Бойис на фланге в подкате выбил мяч у рвавшегося вперёд Рицка.

6' Удар Бруновски справа в дальний угол Плана парировал ногой.

6' Драговски слева с дальней дистанции в дальний верхний угол пробил неточно.

5' Бруновски справа неудачно пробил в ближний угол.

5' Адольфо слева откатил мяч на Кампоса в центр, откуда удар Рауля словаки заблокировали.

4' Испанцы уверенно проводят стартовые минуты встречи. Удар Ортиса справа в ближний угол Карпяк парировал ногой.

3' Удар Лосано из центра зоны заблокировал Здрагал.

3' Прострел Драговски справа к дальней штанге заблокировал Гомес.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МЕЛЬЯДО!!! Лосано со штрафного покатил мяч направо на Мельядо, который точно пробил по воротам.

2' Затевич сбил Гомеса перед штрафной площадью.

2' Сборная Испании играет в красных футболках и синих трусах, сборная Словакии - в белой форме с серо-белыми рукавами.

1' Удар Гомеса справа в ближний угол получился немного неточным.

1' Гомес неудачно подкатился под Бруновски и получил удар в нос.