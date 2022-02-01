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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Испания (футзал)
1:0
Первый тайм
Словакия (футзал)

Ход матча

2'
Мельядо
1:0
Испания (футзал)
Словакия (футзал)

Бомбардиры внутри турнира

Испания (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Серхио 3 0.75
Ортис II 2 0.5
Адольфо (футзал) 2 0.5
Гомес Рауль 2 0.5
Солано Франсиско 1 0.25
Мельядо 1 0.25
Борха (футзал) 1 0.25
Барбадо Сесилио 1 0.25
Чино (футзал) 1 0.25
Кампос Рауль 1 0.25
Словакия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драговски Томаш 3 (1) 0.75
Козар Петер 2 0.5
Смеричка Мартин 2 0.5
Шевчик Матуш 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
43%
1
33%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
3
33%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
5
63%
3
60%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
27%
2
25%
1-15
7
47%
5
63%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
4
33%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (футзал)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Грузия (футзал) - Испания (футзал) 0:8 Испания (футзал) - Азербайджан (футзал) 2:2 Испания (футзал) - Босния и Герцеговина (футзал) 5:1 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 2:4
Испания (футзал) - Чехия (мини-футбол) 5:2 Испания (футзал) - Ангола (мини-футбол) 4:1 Испания (футзал) - Япония (мини-футбол) 4:2 Парагвай (мини-футбол) - Испания (футзал) 0:4 Португалия (футзал) - Испания (футзал) 3:2 Казахстан (футзал) - Испания (футзал) 5:6 Украина (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Азербайджан (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Испания (футзал) - Франция (мини-футбол) 4:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:2 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7 Испания (футзал) - Казахстан (футзал) 5:3 Испания (футзал) - Португалия (футзал) 6:2 Украина (футзал) - Испания (футзал) 1:4 Испания (футзал) - Венгрия (мини-футбол) 5:2
Словакия (футзал)
(6 матчей)
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 поражения
Словакия (футзал) - Хорватия (футзал) 5:3 Польша (футзал) - Словакия (футзал) 2:2 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Словакия (футзал) - Азербайджан (футзал) 3:3
Хорватия (футзал) - Словакия (футзал) 3:2 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1
1/4 финала
3 Португалия (футзал)
2 Финляндия (футзал)
0 Испания (футзал)
0 Словакия (футзал)
3 Казахстан (футзал)
5 Украина (футзал)
3 Россия (футзал)
1 Грузия (футзал)
1/2 финала
?
?
0 Украина (футзал)
0 Россия (футзал)
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    КАМПОС!!! Кампос с дальней дистанции по замысловатой траектории пробил в левый угол ворот.
  • Фол, нарушение
    16'
    Драговски в центре поймал на подножку Мельядо.
  • Опасный момент
    16'
    Кампос с дальней дистанции низом пробил в левый угол. Карпяк успел выбросить ногу в сторону и отбить мяч.
  • 16'
    Удар Бойиса слева Карпяк парировал ногами.
  • 15'
    Под удар Острака справа успел выскочить Ортис. Мяч снова не доходит до ворот испанцев.
  • Желтая карточка
    15'
    Адольфо у центральной линии попал по ногам Драговски и получил жёлтую карточку.
  • 15'
    Удар Драговски слева со средней дистанции Плана парировал.
  • 14'
    Под удар Драговски со средней дистанции подставил ногу Лосано, и мяч полетел над перекладиной.
  • 14'
    Удар Драговски слева заблокировал Мельядо.
  • 13'
    Удар Мельядо слева с лёта пришёлся в Затевича.
  • 13'
    Словаки перешли на игру в пять полевых уже в первом тайме. Пока остро сыграть перед чужими воротами не удаётся с поддержкой Острака.
  • 12'
    Ортис не позволил Здрагалу слева прорваться к воротам.
  • 12'
    Солано справа с разворота низом пробил левее ворот.
  • 11'
    Удар Лосано с лёта парировал Карпяк.
  • 11'
    Удар Солано слева с острого угла с разворота парировал Карпяк.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ЛОСАНО!!! Отрис справа откатил мяч в центр на Лосано. Серхио со смещением влево продвинулся вперёд и мощно пробил под перекладину.
  • Фол, нарушение
    10'
    Шевчик на чужой половине нарушил правила, подтолкнув соперника.
  • 9'
    Снова Чино пробил слева. Мяч попал в сетку ворот с внешней стороны.
  • 9'
    Удар Чино слева пришёлся в Затевича.
  • 8'
    Карпяк от центральной линии пробил выше ворот.
  • 7'
    Дальний удар Драговски низом в правый угол Плана парировал ногой.
  • 7'
    Бойис на фланге в подкате выбил мяч у рвавшегося вперёд Рицка.
  • 6'
    Удар Бруновски справа в дальний угол Плана парировал ногой.
  • 6'
    Драговски слева с дальней дистанции в дальний верхний угол пробил неточно.
  • 5'
    Бруновски справа неудачно пробил в ближний угол.
  • 5'
    Адольфо слева откатил мяч на Кампоса в центр, откуда удар Рауля словаки заблокировали.
  • 4'
    Испанцы уверенно проводят стартовые минуты встречи. Удар Ортиса справа в ближний угол Карпяк парировал ногой.
  • 3'
    Удар Лосано из центра зоны заблокировал Здрагал.
  • 3'
    Прострел Драговски справа к дальней штанге заблокировал Гомес.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МЕЛЬЯДО!!! Лосано со штрафного покатил мяч направо на Мельядо, который точно пробил по воротам.
  • Фол, нарушение
    2'
    Затевич сбил Гомеса перед штрафной площадью.
  • 2'
    Сборная Испании играет в красных футболках и синих трусах, сборная Словакии - в белой форме с серо-белыми рукавами.
  • 1'
    Удар Гомеса справа в ближний угол получился немного неточным.
  • Травма, повреждение
    1'
    Гомес неудачно подкатился под Бруновски и получил удар в нос.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч в "Зигго Доуме"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футзала! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию четвертьфинального матча чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Испании и Словакии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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