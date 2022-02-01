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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Россия (футзал)
0:0
Первый тайм
Грузия (футзал)
Россия (футзал)
Грузия (футзал)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антошкин Артём (футзал) 5 1.25
Чишкала Иван 3 0.75
Соколов Антон 3 0.75
Милованов Иван 2 0.5
Робиньо (футзал) 1 0.25
Давыдов Даниил 1 0.25
Паулиньо (футзал) 1 0.25
Грузия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талес (футзал) 2 0.5
Себискверадзе Арчил 1 0.25
Элисандро 1 0.25
Петри Бруно 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
5
42%
2
100%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
5
31%
1
20%
1-15
7
44%
3
60%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
4
36%
1-15
1
50%
5
45%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Польша (футзал) 5:1 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1
Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7
Грузия (футзал)
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Грузия (футзал) - Испания (футзал) 0:8 Босния и Герцеговина (футзал) - Грузия (футзал) 1:2 Грузия (футзал) - Азербайджан (футзал) 3:2
1/4 финала
3 Португалия (футзал)
2 Финляндия (футзал)
3 Казахстан (футзал)
5 Украина (футзал)
0 Россия (футзал)
0 Грузия (футзал)
0 Испания (футзал)
0 Словакия (футзал)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 8'
    Чишкала сделал пас вперёд на Робиньо, а на ответную передачу Иван не успел.
  • 7'
    Абрамов слева со штрафного откатил мяч на Нандо, который со средней дистанции пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Топурия на фланге сбил Абрамова.
  • Штанга
    6'
    Абрамов слева пробил в дальнюю штангу.
  • 6'
    Удар Нандо справа по воротам заблокировал Тодуа.
  • 5'
    Удар Абрамова слева со средней дистанции Купатадзе отразил ногами.
  • 5'
    В первые минуты встречи мало остановок. Мяч постоянно перемещается по площадке, редко её покидая.
  • 4'
    Удар Рониньо в упор парировал Путилов, а добиванию грузинского нападающего успели помешать партнёры Путилова.
  • 4'
    Антошкин справа с противодействием Лоуренсо пробил по воротам. Купатадзе мяч поймал.
  • 3'
    Шагинья по центру прошёл вперёд и сделал пас налево, куда партнёр не подключился.
  • 3'
    Чишкала слева смело пошёл на Лоуренсо, но переиграть соперника не смог.
  • 2'
    Аккуратно команды начали встречу. Робиньо не позволил Шагинье слева пройти вперёд.
  • 2'
    Сборная России играет в белых футболках и синих трусах, сборная Грузии - в красных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч в "Зигго Доуме"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футзала! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию четвертьфинального матча чемпионата Европы, в котором сыграют сборные России и Грузии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Новости
Где смотреть матч Россия (футзал) 0:0 Грузия (футзал) онлайн


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Грузия (футзал)

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