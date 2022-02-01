Чемпионат Европы по футзалу 2022
0:0
Первый тайм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Чишкала ИванЗащитник
-
10 РобиньоНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Защитник
-
20 НандоЗащитник
- Нападающий
-
11 Ниязов АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ШагиньяНападающий
-
20 Петри БруноНападающий
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
19 ЭлисандроНападающий
Бомбардиры внутри турнира
Россия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|1.25
|Чишкала Иван
|3
|0.75
|Соколов Антон
|3
|0.75
|Милованов Иван
|2
|0.5
|Робиньо (футзал)
|1
|0.25
|Давыдов Даниил
|1
|0.25
|Паулиньо (футзал)
|1
|0.25
Грузия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талес (футзал)
|2
|0.5
|Себискверадзе Арчил
|1
|0.25
|Элисандро
|1
|0.25
|Петри Бруно
|1
|0.25
Карточки
Голы по времени матча
Забито
12
2
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
5
42%
2
100%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
5
31%
1
20%
1-15
7
44%
3
60%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
4
36%
1-15
1
50%
5
45%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (футзал)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (футзал) - Польша (футзал) 5:1 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1
Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0 Россия (футзал) - Испания (футзал) 3:7
Грузия (футзал)
(3 матча)
66.7%
33.3%