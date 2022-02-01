Абрамов слева со штрафного откатил мяч на Нандо, который со средней дистанции пробил выше ворот.

Чишкала сделал пас вперёд на Робиньо, а на ответную передачу Иван не успел.

5' Удар Абрамова слева со средней дистанции Купатадзе отразил ногами.

5' В первые минуты встречи мало остановок. Мяч постоянно перемещается по площадке, редко её покидая.

4' Удар Рониньо в упор парировал Путилов, а добиванию грузинского нападающего успели помешать партнёры Путилова.

4' Антошкин справа с противодействием Лоуренсо пробил по воротам. Купатадзе мяч поймал.

3' Шагинья по центру прошёл вперёд и сделал пас налево, куда партнёр не подключился.

3' Чишкала слева смело пошёл на Лоуренсо, но переиграть соперника не смог.

2' Аккуратно команды начали встречу. Робиньо не позволил Шагинье слева пройти вперёд.

2' Сборная России играет в белых футболках и синих трусах, сборная Грузии - в красных футболках и белых трусах.