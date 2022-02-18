Словакия: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Вион
24' Желтая карточкаСлобода Антон
34' Желтая карточкаКизиридис Александрос
48' Желтая карточкаTomas Horak
53' Желтая карточкаМуму Брахим
57' Желтая карточкаАндзуана Иоан
1:0
64' ГолЖибриль Таофик
66' Желтая карточкаМондек Кароль
82' Желтая карточкаПинту Алекс
2:0
88' ГолСлобода Антон
89' Желтая карточкаБалич Андрия
90' Желтая карточкаНджие Сейни
Ход матча
24'
48'
53'
57'
64'
1:0
66'
82'
88'
2:0
89'
90'
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
25
Суля
Самуэл
78
Пинту
Алекс
33
Малы
Матуш
31
Дэвис
Эрик
21
Муму
Брахим
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Защитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
-
12 Хрен МартинЗащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
33 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Злате Моравце
ДАК
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|4
|0.19
|Дубек Томаш
|4 (1)
|0.19
|Мондек Кароль
|3
|0.14
|Швец Марек
|3
|0.14
|Чонка Матуш
|2
|0.1
|Чоглей Петер
|2
|0.1
|Слобода Антон
|1
|0.05
|Хобот Марьян
|1
|0.05
|Жибриль Таофик
|1
|0.05
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|3
|0.14
|Хахн Янош
|3
|0.14
|Шефер Андраш
|3
|0.14
|Шарани Зуберу
|3
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.1
|Крстович Никола
|2
|0.1
|Балич Андрия
|2
|0.1
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.1
|Кружляк Доминик
|2 (1)
|0.1
|Димун Милан
|1
|0.05
|Бескоровайный Данил
|1
|0.05
|Муму Брахим
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Веселовски Доминик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|6
|0
|Кизиридис Александрос
|5
|0
|Тот Мартин
|4
|0
|Беднар Мартин
|4
|0
|Слобода Антон
|4
|0
|Чоглей Петер
|4
|0
|Мених Йозеф
|4
|0
|Гамбош Мартин
|4
|0
|Мондек Кароль
|3
|0
|Швец Марек
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Андрия
|4
|0
|Димун Милан
|4
|0
|Шефер Андраш
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Хахн Янош
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
4
36%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
6
43%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Пропущено
22
11
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
7
32%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
4
18%
2
18%
76-90
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
1
5%
6
24%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
8
38%
3
12%
76-90
Пропущено
34
22
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
7
21%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
5
15%
5
23%
61-75
8
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Земплин 0:1 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2
Погронье - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Злате Моравце - Середь 2:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Земплин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Погронье 1:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Сеница 1:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Тренчин - Злате Моравце 4:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0
Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|19
|14
|4
|1
|45 - 13
|46
|2.
|Спартак Трнава
|19
|13
|4
|2
|29 - 9
|43
|3.
|Ружомберок
|20
|10
|8
|2
|36 - 14
|38
|4.
|ДАК
|21
|9
|6
|6
|25 - 22
|33
|5.
|Жилина
|20
|7
|6
|7
|32 - 30
|27
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Сеница
|20
|6
|6
|8
|20 - 31
|24
|8.
|Тренчин
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|9.
|Земплин
|20
|7
|2
|11
|19 - 28
|23
|10.
|Злате Моравце
|21
|4
|7
|10
|21 - 34
|19
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|20
|4
|5
|11
|22 - 39
|17
|12.
|Погронье
|20
|2
|4
|14
|16 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|4.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Сеница
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|9.
|Тренчин
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|4.
|ДАК
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|6.
|Тренчин
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|7.
|Земплин
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3