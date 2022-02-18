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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Злате Моравце
2:0
Конец матча

Стадион:
ДАК
0'
24' Желтая карточка
Слобода Антон
34' Желтая карточка
Кизиридис Александрос
48' Желтая карточка
Tomas Horak
53' Желтая карточка
Муму Брахим
57' Желтая карточка
Андзуана Иоан
1:0
64' Гол
Жибриль Таофик
66' Желтая карточка
Мондек Кароль
82' Желтая карточка
Пинту Алекс
2:0
88' Гол
Слобода Антон
89' Желтая карточка
Балич Андрия
90' Желтая карточка
Нджие Сейни
90'+6
1
Лукач
Патрик
17
Чоглей
Петер
66
Беднар
Мартин
31
Мених
Йозеф
25
Суля
Самуэл
8
Слобода
Антон
16
Мондек
Кароль
5
Гроздановски
Томче
89
Кизиридис
Александрос
7
Tomas
Horak
18
Жибриль
Таофик
1
Рикарду
Абел
78
Пинту
Алекс
33
Малы
Матуш
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
17
Андзуана
Иоан
8
Димун
Милан
6
Балич
Андрия
21
Муму
Брахим
45
Крстович
Никола
10
Андрезиньо
Андре
Злате Моравце
4-1-3-2
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Злате Моравце
ДАК

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:2
СГА
0:1
СГА
2:0
С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 4 0.19
Дубек Томаш 4 (1) 0.19
Мондек Кароль 3 0.14
Швец Марек 3 0.14
Чонка Матуш 2 0.1
Чоглей Петер 2 0.1
Слобода Антон 1 0.05
Хобот Марьян 1 0.05
Жибриль Таофик 1 0.05
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 3 0.14
Хахн Янош 3 0.14
Шефер Андраш 3 0.14
Шарани Зуберу 3 0.14
Ламкель Зе Дидье 2 0.1
Крстович Никола 2 0.1
Балич Андрия 2 0.1
Тайво Абдулрахман 2 0.1
Кружляк Доминик 2 (1) 0.1
Димун Милан 1 0.05
Бескоровайный Данил 1 0.05
Муму Брахим 1 0.05
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Веселовски Доминик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 6 0
Кизиридис Александрос 5 0
Тот Мартин 4 0
Беднар Мартин 4 0
Слобода Антон 4 0
Чоглей Петер 4 0
Мених Йозеф 4 0
Гамбош Мартин 4 0
Мондек Кароль 3 0
Швец Марек 1 0
Tomas Horak 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Андрия 4 0
Димун Милан 4 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Хахн Янош 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Крстович Никола 1 0
Пинту Алекс 1 0
Дивкович Марко 1 0
Николаеску Йон 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Муму Брахим 1 0
Lucian Vera 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
4
36%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
6
43%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Пропущено

22
11
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
7
32%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
4
18%
2
18%
76-90

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
1
5%
6
24%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
8
38%
3
12%
76-90

Пропущено

34
22
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
7
21%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
5
15%
5
23%
61-75
8
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Земплин 0:1 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2
Погронье - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Злате Моравце - Середь 2:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Земплин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Погронье 1:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Сеница 1:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Тренчин - Злате Моравце 4:0
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0
Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 19 14 4 1 45 - 13 46
2. Спартак Трнава 19 13 4 2 29 - 9 43
3. Ружомберок 20 10 8 2 36 - 14 38
4. ДАК 21 9 6 6 25 - 22 33
5. Жилина 20 7 6 7 32 - 30 27
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
8. Тренчин 20 6 5 9 30 - 31 23
9. Земплин 20 7 2 11 19 - 28 23
10. Злате Моравце 21 4 7 10 21 - 34 19
11. Татран Липтовски-Микулаш 20 4 5 11 22 - 39 17
12. Погронье 20 2 4 14 16 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 6 19
4. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
7. Татран Липтовски-Микулаш 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Жилина 10 4 2 4 17 - 13 14
9. Тренчин 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 10 1 4 5 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 9 6 2 1 17 - 8 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 10 3 4 3 15 - 17 13
6. Тренчин 10 3 2 5 12 - 17 11
7. Земплин 10 3 2 5 7 - 13 11
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Alexandros Kiziridis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Слобода Антон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Злате Моравце 2:0 ДАК онлайн


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