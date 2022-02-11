Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сентраль Кордоба Росарио
1:0
Второй тайм: 69'
Барракас Централь
0'
1:0
4' Гол
Renzo Lopez
28' Желтая карточка
Renzo Lopez
58' Желтая карточка
Jesus Soraire
69'

Ход матча

4'
Renzo Lopez
(Рамирес Иван)
1:0
28'
Renzo Lopez
 
46'
 
Luciano Romero
Jonathan Blanco
58'
Jesus Soraire
 
64'
 
Juan Manuel Vazquez
Ivan Tapia
64'
 
Bruno Christian Sepulveda
Facundo Castro I
64'
Francisco Gonzalez Metilli
Francisco Grahl
 
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Барракас Централь
1.52
6.30
6.40
Все Коэффициенты
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
22
Francisco
Grahl
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
31
Renzo
Lopez
23
Rodrigo
Saracho
2
Tomas
Lecanda
5
Dylan
Glaby
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
33
Facundo
Mater
18
Jonathan
Blanco
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
7
Carlos
Valenzuela
9
Facundo
Castro
I
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Барракас Централь
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0
Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0 Депортиво Морон - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Атлетико Гуэмес 1:0 Альмагро - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Сантамарина Тандил 2:2 Дефенсорес де Бельграно - Барракас Централь 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Renzo Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Renzo Lopez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Барракас Централь
1.52
6.30
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Барракас Централь онлайн


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Сентраль Кордоба Росарио
Барракас Централь

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