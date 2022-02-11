Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Алехандро Мартинес получил желтую карточку от судьи

92' Г О О О О Л - Алехандро Мартинес бьет в цель!

89' Г О О О О Л - Нери Рикардо Бандьера бьет в цель!

86' Г О О О О Л - Пабло Арганарас бьет в цель!

82' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

58' Хесус Сорайре получил желтую карточку от судьи