Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Второй тайм: 69'
Дефенса и Хустисия
0'
21' Красная карточка
Nazareno Colombo
40' Желтая карточка
Перес Пабло
51' Желтая карточка
Пиццини Франсиско
1:0
59' Гол
Francisco Gonzalez2
69'
1
Арболеда
Иван
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
21
Ваньони
Леонель
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
26
Ramiro
Sordo
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
29
Пиццини
Франсиско
19
Gabriel
Hachen
15
Raul
Loaiza
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
10
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-4-1-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
4:0
С
2:0
С
0:0
С
1:0
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Габриэль Хачен уходит с поля. Кевин Гутьеррес выходит вместо него
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Назарено Коломбо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.72
7.00
35.00
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Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия онлайн


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Дефенса и Хустисия

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