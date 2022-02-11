Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Арсенал Саранди
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
10' Гол
Sebastian Lomonaco
32' Желтая карточка
Ignacio Gariglio
1:1
33' Гол
Рубен Марко
56' Желтая карточка
Lucas Suarez II
72' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
90' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
90' Желтая карточка
Emiliano Vecchio
90'+5
1
Вернер
Аксель
4
Cristian
Chimino
2
Ignacio
Gariglio
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
5
Dardo
Federico
Miloc
21
Leonel
Picco
24
Alejo
Antilef
33
Joaquin
Ibanez
III
11
Lucas
Brochero
27
Sebastian
Lomonaco
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
16
Mateo
Tanlongo
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Арсенал Саранди
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-3-1-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Росарио Сентраль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
2:1
С
3:1
С
4:0
П
5:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
1:1

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Игнасио Гарильо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Себастьян Ломонако бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Саранди 1:1 Росарио Сентраль онлайн


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