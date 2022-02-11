1:1
Конец матча
1:0
10' ГолSebastian Lomonaco
32' Желтая карточкаIgnacio Gariglio
1:1
33' ГолРубен Марко
56' Желтая карточкаLucas Suarez II
72' Желтая карточкаMateo Tanlongo
90' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
90' Желтая карточкаEmiliano Vecchio
Ход матча
10'
32'
33'
1:1
56'
72'
90'
14
Gonzalo
Goni
21
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
-
-
29 Edwin Torres
-
-
16 E. Viveros
-
-
32 Axel Carrion
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Alejo Veliz
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Арсенал Саранди
Росарио Сентраль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0