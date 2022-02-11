Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Годой Крус
0:1
Второй тайм: 66'
Тигре
0'
17' Желтая карточка
Cristian Zabala
0:1
36' Гол
Lucas Blondel
42' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
51' Желтая карточка
Gonzalo Marinelli
66'
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
24
Guillermo
Luis
Ortiz
22
Gianluca
Ferrari
3
Leonel
Gonzalez
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
10
Valentin
Burgoa
17
Tadeo
Allende
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
11
Колидио
Факундо
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
27
Cristian
Zabala
9
Ijiel
Protti
7
Маньин
Пабло
Годой Крус
4-2-3-1
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Тигре

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:0
С
1:3
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:2
П
2:1
П
2:1
П
4:3
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
2:0
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
6:2
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:0

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0
Тигре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4
Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Тигре 0:0 Тигре - Химназия Мендоса 2:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Депортиво Риестра - Тигре 1:3 Тигре - Бельграно 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Гильермо Луис Ортис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Lucas Blondel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Cristian Zabala получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Тигре
9.00
3.38
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 0:1 Тигре онлайн


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