0:1
Второй тайм: 66'
17' Желтая карточкаCristian Zabala
0:1
36' ГолLucas Blondel
42' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
51' Желтая карточкаGonzalo Marinelli
Ход матча
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Годой Крус
Тигре
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0
Тигре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4
Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Тигре 0:0 Тигре - Химназия Мендоса 2:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Депортиво Риестра - Тигре 1:3 Тигре - Бельграно 0:0